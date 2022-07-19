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ЗСУ не дали російській армії просунутись углиб Донеччини, - Генштаб 

Сьогодні, 19:43 Переглядів: 234

 Оперативна ситуація станом на вечір 19 червня

ЗСУ завдали окупантам значних втрат, коли ті намагалися просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та  Івано-Дар’ївки на Донеччині, повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.  

За даними Генштабу, на Донецькому напрямку основні зусилля російська армія  зосереджує на спробах просування в напрямках Сіверська та Бахмута. У той же час ЗСУ завдали воорогу  значних втрат, коли ті намагалися просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та  Івано-Дар’ївки. 

На Бахмутському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Завдали авіаційних ударів біля Вуглегірської ТЕС, Покровського, Майорська, Торецька, Берестового і Вершини.

Ворог вів штурмові дії у напрямку Покровського, має частковий успіх, закріплюється на південній околиці населеного пункту.

Спроби противника просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини та території Вуглегірської ТЕС успіху не мали.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Володимирівка, Авдіївка, Пречистівка, Новомихайлівка, Павлівка, Вугледар, Мар’їнка, Тоненьке, Велика Михайлівка, Январське, Кам’янське, Чарівне, Малі Щербаки, Новоандріївка та Новопіль.

Завдав авіаудару неподалік Кам’янки.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню з території РФ Миколаївку Чернігівської області та Заруцьке, Журавку, Білопілля, Іскрисківщину, Миропілля, Есмань і Вовківку на Сумщині.

На Харківському напрямку ворог продовжив вогневе ураження із артилерії населених пунктів у районах на північ, схід та південний-схід від міста Харкова. Здійснював невдалі спроби ведення наступальних дій в напрямках сіл Уди та Гусарівка. Поблизу останнього завдав авіаційного удару.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював із ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Дібровне, Новомиколаївка, Велика Комишуваха, Долина, Чепіль, Семиланне, Грушуваха, Адамівка, Барвінкове, Богородичне, Архангелівка та Нова Дмитрівка.

Ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівка завершилась невдало. Окупанти з втратами відійшли.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Тривають обопільні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії і танків уздовж всієї лінії зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в діяльності збройних сил республіки білорусь не відзначається. Завершується ротація підрозділів, які задіяні до прикриття ділянки білорусько-українського кордону.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: Генштаб ЗСУ зведення
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