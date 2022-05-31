Укрзалізниця відкрила ще один напрямок для автомобілевозів

Укрзалізниця відкрила ще один напрямок курсування автомобілевозів, повідомляє пресслужба компанії.
Відтепер пасажири залізниці можуть відправляти свої автівки з Києва до Ужгорода та зворотно поїздом №29/30 Київ — Ужгород.
Зазначається, що вартість перевезення — близько 1400 грн за тонну ваги. Оформити перевезення автомобіля можна в касах вокзалів.
Тако в УЗ кажуть, що загалом за час війни вагонами-автомобілевозами Укрзалізниця вже перевезла 1863 автівок.
Крім того, вагони-автомобілевози курсують на маршрутах Київ — Львів — Київ, Дніпро — Львів — Дніпро, Харків — Львів — Харків та Львів — Одеса — Львів.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер