Укрзалізниця відкрила ще один напрямок для автомобілевозів

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 455

Укрзалізниця відкрила ще один напрямок курсування автомобілевозів, повідомляє пресслужба компанії.

Відтепер пасажири залізниці можуть відправляти свої автівки з Києва до Ужгорода та зворотно поїздом №29/30 Київ — Ужгород.

Зазначається, що вартість перевезення — близько 1400 грн за тонну ваги. Оформити перевезення автомобіля можна в касах вокзалів.

Тако в УЗ кажуть, що загалом за час війни вагонами-автомобілевозами Укрзалізниця вже перевезла 1863 автівок.

Крім того, вагони-автомобілевози курсують на маршрутах Київ — Львів — Київ, Дніпро — Львів — Дніпро, Харків — Львів — Харків та Львів — Одеса — Львів.