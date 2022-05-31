ЗСУ минулої доби знищили 50 рашистів

Збройні сили України на сході минулої доби знищили близько 50 російських військових та самохідну артилерійську установку, повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».
Зазначається, що українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». За їх даними, втрати ворога становлять: до 50 чоловік особового складу, один танк, одна БМП, одна САУ, три міномети та безпілотник.
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№ 21 від 26 травня 2022Читати номер