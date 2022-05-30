У ВРУ мають намір залишити тарифи на газ та тепло незмінними

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 109

Тарифи на газ та тепло для населення залишаться незмінними, обіцяють у Верховній Раді. Так, нині розробляється проект Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення», що передбачає запровадження мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та супутні послуги.

Гроші на стримування тарифів мають намір використати з міжнародної фінансової допомоги для України.

«Цими коштами буде компенсовано різницю між економічно обгрунтованими і поточними тарифами, зокрема для теплокомуненерго. Цей механізм також дасть можливість ТКЕ розраховуватись за новими цінами на газ з Нафтогазом та погасити прострочену заборгованість», - йдеться в повідомленні.

У ВРУ нагадують, що постановою №222 від 6 березня 2022 р. Уряд продовжив дію покладення спеціальних обов'язків щодо постачання природного газу побутовим споживачам для НАК «Нафтогаз України» та пов’язані з ним підприємства на період із 1 травня по 30 вересня цього року.

ГК «Нафтогаз України» запропонував річний тарифний план «Фіксований» за ціною 7,96 грн/куб. м (без вартості транспортування).

Також влада рекомендувала місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.

Раніше повідомлялось, що міський голова Кременчука Віталій Малецький завив, що підвищувати вартість тепла в наступному опалювальному сезоні не будуть.