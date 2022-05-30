Веслувальники з Полтавщини на другому етапі Кубку світу завоювали нові медалі

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 83

Спортсмени з Полтавщини на другому етапі Кубку світу з веслування на байдарках і каное здобули «золото», «срібло» і «бронзу», повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Так, 29 травня у Польщі завершився другий етап Кубку світу з веслування на байдарках і каное. У цей день українці завоювали 2 золоті, 3 срібні та 3 бронзові медалі. Олег Кухарик та Ігор Трунов перемогли на дистанції 500 метрів у складі байдарки-четвірки. Людмила Кукліновська була другою у байдарці-двійці на дистанції 200 метрів. Олег Боровик і Павло Алтухов здобули «бронзу» в каное-четвірці на дистанції 500 метрів. Свої здобутки наші спортсмени присвятили Україні.

Нагадаємо, на першому етапі Кубку світу здобули дві перемоги та взяли учать у другому етапі Кубку світу.