Кременчужан попереджають про грозу

Сьогодні, 21:07 Переглядів: 723

Погіршення погодних умов. Не плутайте з вибухами

30 травня до кінця доби, а також протягом найближчої ночі 31 травня у Кременчуці та у цілому по області можлива гроза. Як повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології, при грозах місцями можуть бути шквали - до 15-20 м/с (1 рівень небезпечності - жовтий).

За даними сайтів прогнозу погоди, сьогодні вночі йтиме дощ, зранку розвидниться. Вдень обіцяють до +25, мінливу хмарність, також можливі грози.

Якщо почуєте грюкіт - не панікуйте, а почуєте сигнал тривоги - біжіть в укриття.

А за грозами у реальному часі можна слідкувати тут.