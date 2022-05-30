Кременчужан попереджають про грозу

30 травня до кінця доби, а також протягом найближчої ночі 31 травня у Кременчуці та у цілому по області можлива гроза. Як повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології, при грозах місцями можуть бути шквали - до 15-20 м/с (1 рівень небезпечності - жовтий).
За даними сайтів прогнозу погоди, сьогодні вночі йтиме дощ, зранку розвидниться. Вдень обіцяють до +25, мінливу хмарність, також можливі грози.
Якщо почуєте грюкіт - не панікуйте, а почуєте сигнал тривоги - біжіть в укриття.
А за грозами у реальному часі можна слідкувати тут.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер