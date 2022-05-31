З Крюківського мосту стрибнув 23-річний хлопець

Сьогодні, 08:10 Переглядів: 1 959

Він вижив, зараз знаходиться у лікарні

Вчора, 30 квітня, близько 22.00 з Крюківського мосту стрибнув 23-річний хлопець. Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління поліції.

Людину на перилах мосту побачили містяни, які і викликали поліцію. Патрульні поліцейські довго намагалися відмовити хлопця стрибати, з'ясували причину, чому він хотів це зробити. Проте хлопець таки стрибнув.

Унизу на воді вже чергували рятувальники «Кременчук Аква-сервіс» на човнах, які витягли його та передали медикам. Пізніше хлопця доправили до лікарні, де він і знаходиться зараз під наглядом лікарів.

Далі з ним працюватимуть правоохоронці. Також вони розбиратимуться, як він потрапив на міст, який наразі охороняють.