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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Рашисти зосереджують основні зусилля на встановленні контролю над Сєверодонецьком

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 306

 

Де на російсько-українському фронті зараз «найгарячіше»

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 31 травня. Розпочалася 97 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил республіки білорусь зосереджені на посиленні охорони ділянки державного кордону, інженерному обладнанні позицій, веденні розвідки та проведенні бойової підготовки у взаємодії видів та родів військ. Загроза ракетних та авіаційних ударів з республіки білорусь зберігається.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Ворог здійснював мінометні обстріли населених пунктів у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Слобожанському напрямку противник готується до наступу, вивчає імовірні шляхи висування, постачання озброєння та військової техніки, матеріальних засобів з російської федерації.

На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Терни, Лозова, Протопопівка, Рудневе, Соколівка та інших.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та маршрутів постачання, створенні умов для подальшого наступу. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха та Велика Комишуваха. Була спроба штурму в районі Довгенького, ворог успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції.

На Донецькому напрямку противник здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на встановленні контролю над містом Сєверодонецьк. Активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби.

На Лиманському напрямку ворог здійснює перегрупування та підготовку до наступу. Намагався провести розвідку маршрутів подальшого просування в районі Лимана, зазнав втрат, відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк та Тошківка, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку ворог вів бойові та штурмові дії в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне. Успіху не має, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагається посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки. Проводив повітряну розвідку. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Мала Токмачка, Новоандріївка.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснив вогневе ураження цивільних об’єктів в районах населених пунктів Олександрівка, Прибузьке, Посад-Покровське, Новогригорівка, Осокорівка, Князівка та Трудолюбівка.

На Бессарабському напрямку, на території Придністровського регіону республіки Молдова, суттєвих змін в діяльності та положенні оперативної групи російських військ не відзначається.

Основні зусилля корабельних угруповань чорноморського флоту російської федерації в акваторіях Чорного і Азовського морів зосереджуються на підтриманні сприятливого оперативного режиму та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

На тимчасово зайнятих територіях противник продовжує здійснювати протиправні дії стосовно громадян України.

Протягом попередньої доби ударна авіація Повітряних Сил завдала вогневих ударів по окремих підрозділах противника на території Харківщини, Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Підрозділи зенітних ракетних військ на Одещині збили крилату ракети Х-22.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили вісім атак ворога, знищили один танк, чотири артилерійських системи, п’ять бойових броньованих машин та два ворожих автомобіля. Підрозділи протиповітряної оборони збили крилату ракету Х-59МК.

Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна російські загарбники
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