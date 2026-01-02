Учениця з Горішніх Плавнів отримає президентську відзнаку «Майбутнє України»

Президент України Володимир Зеленський підписав перший у 2026 році указ про нагородження 53 громадян з різних регіонів країни. Серед відзначених—учениця з Горішніх Плавнів

Першим указом у 2026 році Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українців і українок за внесок у розвиток країни, волонтерську діяльність, громадянську позицію та професійну відданість. Серед нагороджених—медики, енергетики, працівники культури, волонтери, освітяни, рятувальники, ветерани, комунальники, а також двоє дітей.

Відзнаку Президента України «Майбутнє України» отримає Світлана Рубльова—учениця Гімназії №2 Горішньоплавнівської міської ради.Дівчина активно займається волонтерською діяльністю та є учасницею ініціативи «Рота жовто-блакитних янголів». Про це повідомляє Полтавська обласна військова адміністрація.

Раніше волонтерська команда Світлани була відзначена подякою оргкомітету Національного конкурсу «Благодійна Україна-2024: Благодійність на захисті України» за допомогу та підтримку в умовах повномасштабної війни.

Загалом нагороджені представляють майже всі регіони України, що, за словами в указі, символізує єдність країни та внесок кожного у спільну перемогу.

