Кримський татарин з Кременчука Ірфан Мірзоєв став Заслуженим майстром спорту України

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 349

Вихованець КМ КДЮСШ «Авангард» отримав звання «Заслужений майстер спорту України». Про це йдеться на сторінці Кременчуцької міської ради. Державне визнання Ірфан Мірзоєв отримав за видатні спортивні досягнення на міжнародній арені. Присвоєння почесного звання стало результатом багаторічної наполегливої праці спортсмена, а також професійної й відданої роботи його тренера Анатолія Коханевича.

Ця нагорода є свідченням високого рівня підготовки, витримки та повної самовідданості справі, які дозволили атлету досягти найвищих вершин у спорті.

