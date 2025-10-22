Кримський татарин з Кременчука Ірфан Мірзоєв переміг на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби

Кримський татарин, який представляє Кременчук, Ірфан Мірзоєв здобув золоту медаль у ваговій категорії до 77 кг на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби серед юнаків до 23 років. Про це повідомили у Асоціації спортивної боротьби 21 жовтня.
У першому поєдинку Мірзоєв переміг фінського спортсмена й вийшов до 1/8 фіналу. Потім послідовно здолав спортсмена з Туреччини. У пів фіналі він переміг угорця Левента Левая.
У фіналі українець зустрівся з грузином Темурі Орджонікідзе й переміг його.
Нагадаємо, торік Ірфан Мірзоєв переміг у ваговій категорії 77 кг на чемпіонаті України.
