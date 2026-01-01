Морози та поривчастий вітер: якою буде погода 2–3 січня

У пʼятницю, 2 січня, очікується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують, на дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця. Можливі пориви вітру до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 10–15° морозу, вдень—0–5° морозу. Про це повідомляє Полтавський гідрометцентр.

У суботу, 3 січня, буде хмарно. Вночі прогнозують невеликий сніг, удень—сніг та мокрий сніг, місцями з налипанням. На окремих ділянках доріг очікується ожеледиця. Вітер подекуди з поривами до 15–20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла.

Нагадуємо, що синоптики попередили про жовтий (перший) рівень небезпеки 2-го січня.