Полтавський гідрометцентр попереджає про небезпечні погодні умови

Новини
Кременчук
Надзвичайні новини
Здоров'я
Споживач
Культура
Освіта
Політика
Спорт
Полтавщина
Україна/Світ
Соціальний захист
Мультимедіа
Фото
Відео
Сюжети
Будсервіс
Я-РепортерЪ
Написати "Телеграфу"
ТЪ у темі
Інтерв'ю
Тест-драйв ТЪ
Відпочинок
Афіша
Корисно
Довідник
Реклама-акції
Проекти
Дороги й Дурні
Шукаю господаря
ТелеграфЪ
Контакти
Реклама на сайті
Другого січня очікується сильний вітер
Синоптики Полтавського гідрометцентру прогнозують сильні вітер вдень 2-го січня. Пориви сягатимуть 15-20 м/с. Рівень небезпеки жовтий.
Поділитись новиною
Інформація
Для дому і сім'ї
Програма передач
Приватна газета
Всі номери