Кременчук, Культура

У Кременчуці вшанують пам’ять загиблого воїна з позивним «Митець»

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 214

 

3 січня у Кременчуці відбудеться пам’ятний захід, присвячений Дню народження загиблого військовослужбовця 411 полку Станіслава Комара з позивним «Митець»

У Кременчуцькій міській художній галереї пройде захід пам’яті, під час якого відвідувачі зможуть ближче познайомитися з життям і творчістю Станіслава Комара. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

Станіслав був не лише захисником України, а й талановитою, глибокою особистістю з яскравим творчим баченням.

У межах зустрічі відбудеться презентація мистецького доробку Героя—картин, анімаційного фільму та книги «Позивний «Митець», створеної на основі його особистого щоденника.

Організатори запрошують усіх охочих долучитися до вшанування світлої пам’яті Станіслава Комара, згадати його життєвий шлях, мужність і любов до України.

Пам’ятний захід відбудеться 3 січня о 12.00 у Кременчуцькій міській художній галереї за адресою: вул. Михайла Коцюбинського, 4.

Нагадаємо, що Кременчук прощався зі своїм Героєм рік тому, 22 січня.

Автор: Катерина Животовська
