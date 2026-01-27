ГО "Захист держави"
Топ новина, Кременчук, Споживач

«Вам пощастило — це плановий ремонт»: у мороз комунальники в Кременчуці вирішили замінювати труби опалення

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 668 Коментарів: 1

 

Якщо думаєте, що плановий ремонт мереж опалення та гарячого водопостачання краще проводити влітку, то ви просто не є фахівцем у сфері ЖКГ — у КП «Теплоенерго» не шукають легких шляхів й проводять такі роботи не поспішаючи взимку під час самих лютих морозів

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулися обурені мешканці 9-поверхівки, яка знаходиться на вулиці Володимира Великого, 68а. Їх обурення викликано тим, що у дворі будинку минулої середи, 21 січня, розрили величезний котлован й до п'ятниці, 23 січня, відкрили усі труби опалення та гарячого водопостачання. При тому, що у мешканців не було скарг ані на опалення, ані на гаряче водопостачання.

— Ми усі в шоці! На питання до майстра з КП «Теплоенерго», який керував роботами, навіщо це роблять у такий мороз, він відповів, що «вам пощастило — це планова заміна труб». І не сказав, коли вони закінчать цей ремонт. Як можна у такі морози затівати ПЛАНОВУ заміну труб опалення та гарячої води? Люди на дрони збирають по гривні, а тут бюджетні гроші просто заривають у мерзлу землю, — поділився своєю думкою з редакцією та розповів про реакцію сусідів мешканець цієї багатоповерхівки Валерій Луценко.

 

Він додав, що котлован вже майже тиждень стоїть з відкритими трубами й ніяких робіт по їх заміні там ніхто не проводить.

— Усе розрили, а далі ніхто нічого не робить… Наприкінці тижня прогнозують морози до -20 градусів, а комунальники нікуди не поспішають. Температура у квартирах вже впала до +15. Ми боїмося, що така організація планової заміни труб призведе до того, що ми взагалі залишимося без опалення та водопостачання. Невже планову заміну труб не можна було провести до початку опалювального сезону чи вже навесні, — дивується такій організації робіт та передає обурення мешканців будинку Валерій Луценко.

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» намагалася зв’язатися з директором КП «Теплоенерго» Русланом Радченком та заступником міського голови — директором департаменту ЖКГ Іваном Москаликом, щоб дізнатися причини такої термінової заміни труб у цьому будинку та чи дійсно, це «планові» роботи.

У приймальні КП «Теплоенерго» пообіцяли, що директор зв’яжеться з нами, щойно повернеться до свого кабінету. Якщо це станеться, ми одразу повідомимо читачам, що з приводу цього ремонту тепломережі сказали керівники комунального підприємства та комунальної галузі Кременчука.

 

Нагадаємо, 17 січня ми розповіли, що до редакції «Кременчуцького Телеграфа» зі скаргами та закликами про допомогу звернулися мешканці 14-поверхівки, яка знаходиться на вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова, 48. У їх будинку опалення працює лише кілька годин на добу під час включення електроенергії за графіком погодинних відключень (ГПВ). У будинку немає газу, а вода подається також тільки тоді, коли є електропостачання.

Наступного дня з такими ж проблемами до нас звернулися мешканці 14-поверхового будинку по проспекту Лесі Українки, 61-а. А після цих публікацій до «Кременчуцького Телеграфа» звернулися мешканці ще однієї 14-поверхівки, що знаходиться на вулиці Європейська, 76а.

 

Раніше ми писали, що будинки з електроопаленням у Полтавській області найближчим часом офіційно віднесуть до об’єктів критичної інфраструктури, тож їх не відключатимуть від електроенергії за плановими графіками.

Автор: Віктор Крук
Теги: Теплоенерго опалення труби ремонт мережі
Коментарі: 1

1 818
Andron777:
Сьогодні, 16:01

Так і на Л.Українки по дворах порозривали в лютий мороз, і "курятники" по всьому Молодіжному будують аж гай шумить... Потім за оренду бабло косити будуть, а всі витрати ляжуть на ціну в товарі, а за все це, ми лохи будемо платити. Кому війна, а кому гаряча пора крадені гроші освоїти...


1 0

