Надзвичайні новини, Україна, Світ

В Україні змінюють правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 366

 

Перерозподіляється резервне обладнання між регіонами, враховуючи критичність потреб для об’єктів життєзабезпечення

Відтепер українці зможуть вільно пересуватися вулицями в комендантську годину, але лише щоб дістатися «Пунктів незламності». Про це заявив у своєму Telegram перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що у зв’язку із масованими атаками РФ в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Це необхідно передусім для максимальної скоординованості дій усіх служб в столиці, в регіонах та громадах.

— На мене як на першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики покладені повноваження керівника робіт з ліквідації її наслідків, — зазначив Шмигаль.

За його словами, є низка завдань, визначених спільно з урядом:

  • Посилюється робота Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці та Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області. Перші засідання обох штабів уже проведено.
  • Змінюються правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину. Люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися «Пунктів незламності», зокрема й вночі.
  • Уряд рекомендує НКРЕКП у найкоротший строк переглянути і максимально спростити підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Розгляд та погодження проєкту за 2 дні. Отримання технічних умов — 2 дні. Обстеження та опломбування вузла обліку також за 2 дні.
  • Перерозподіляється резервне обладнання між регіонами, враховуючи критичність потреб для об’єктів життєзабезпечення.
  • Державні компанії, насамперед «Укрзалізниця» і НАК «Нафтогаз» повинні терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом ОЗП 2025/26 року в обсязі не менше 50% від загального споживання.
— Наше завдання — скоординована й ефективна робота для якнайшвидшої стабілізації ситуації в енергосистемі, зокрема, у місті Києві, — резюмував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» підготувала 100 «Вагонів незламності» для обігріву та зв’язку у відповідь на знеструмлення країни.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: комендантська година Пункти Незламності Шмигаль міністр енергетики уряд
