У Полтавській ОВА шукають рішення, як повернути належний стан будівлі колишньої аптеки «Ветеран» у Кременчуці

За підсумками своєї робочої поздки до Кременчука, яку очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич здійснив учора, 16 січня, він окреслив наміри щодо будівлі колишньої аптеки «Ветеран» на вулиці Небесної Сотні, яка знаходиться у занедбаному стані.
У своєму Телеграм-каналі він написав, що отримав прохання від кременчуцьких журналістів звернути увагу на стан будівлі колишньої аптеки «Ветеран» на вулиці Небесної Сотні, 15.
За його словами наразі приміщення загальною площею понад 1,2 тис. м² передане в оренду чотирма окремими лотами через систему ProZorro.Sale. Орендодавцем виступає обласне КП «ПолтаваФармація».
Він заявив, що буде шукати спільні рішення, які дозволять повернути будівлі належний стан і ефективне функціонування в інтересах жителів Кременчука.
Нагадаємо, учора ми писали, що під час робочої поїздки до Кременчука Віталій Дяківнич проінспектував хід будівництва Державного ветеранського простору. Він також побував на будівництві гуртожитку для ВПО на вулиці Троїцькій, який планують відкрити навесні.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.