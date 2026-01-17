У Полтавській ОВА шукають рішення, як повернути належний стан будівлі колишньої аптеки «Ветеран» у Кременчуці

Будівля у центрі міста має ефективно функціонувати в інтересах жителів Кременчука

За підсумками своєї робочої поздки до Кременчука, яку очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич здійснив учора, 16 січня, він окреслив наміри щодо будівлі колишньої аптеки «Ветеран» на вулиці Небесної Сотні, яка знаходиться у занедбаному стані.

У своєму Телеграм-каналі він написав, що отримав прохання від кременчуцьких журналістів звернути увагу на стан будівлі колишньої аптеки «Ветеран» на вулиці Небесної Сотні, 15.

— Під час робочої поїздки оглянув приміщення. Об'єкт розташований в історичному центрі міста, проте протягом тривалого часу перебуває у незадовільному стані, — зазначив Віталій Дяківнич.

За його словами наразі приміщення загальною площею понад 1,2 тис. м² передане в оренду чотирма окремими лотами через систему ProZorro.Sale. Орендодавцем виступає обласне КП «ПолтаваФармація».

— Чинна модель оренди не вирішує ключового завдання — запобігти руйнуванню будівлі. Об’єкт і далі занепадає та створює безпекові ризики, що є неприпустимим для історичного центру Кременчука. Моя позиція чітка — будівля має бути приведена до належного стану. Питання потребує зваженого управлінського підходу , — резюмував очільник Полтавщини.

Він заявив, що буде шукати спільні рішення, які дозволять повернути будівлі належний стан і ефективне функціонування в інтересах жителів Кременчука.

