КВБЗ дозволили серійний випуск нових платформ для великотоннажних контейнерів

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 353 Коментарів: 1

Платформи призначені для перевезення контейнерів і колісної техніки, яка не вимагає захисту від атмосферних опадів

Крюківський вагонзавод планує почати випуск нових платформ для великотоннажних контейнерів. Як повідомляє пресслужба підприємства, протягом 5-6 листопада на заводі працювала міжвідомча комісія, що здійснювала приймальні випробування вагонів-платформ моделей 13-7138 та 13-7138-01.





Комісія вирішила прийняти результати випробувань дослідного зразка вагона-платформи моделі 13-7138, що оформлені відповідними протоколами. це дозволяє підприємству за наявності замовлень приступити до серійного випуску 60-футових платформ моделей 13-7138 та 13-7138-01. Вони призначені для перевезення великотоннажних контейнерів і колісної техніки, що не вимагають захисту від атмосферних опадів.









Наступний крок реалізації даного проєкту - підготовка матеріалів за результатами виконаних робіт для розгляду на черговому засіданні експертної групи Комісії вагонного господарства у грудні поточного року. Ця комісія має вивчити надані матеріали і прийняти рішення про внесення вагонів-платформ моделей 13-7138 та 13-7138-01 до довідника «Моделі вантажних вагонів» із правом курсування у міжнародному сполученні.