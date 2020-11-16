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КВБЗ дозволили серійний випуск нових платформ для великотоннажних контейнерів

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 353 Коментарів: 1

Платформи призначені для перевезення контейнерів і колісної техніки, яка не вимагає захисту від атмосферних опадів

Крюківський вагонзавод планує почати випуск нових платформ для великотоннажних контейнерів. Як повідомляє пресслужба підприємства, протягом 5-6 листопада на заводі працювала міжвідомча комісія, що здійснювала приймальні випробування вагонів-платформ моделей 13-7138 та 13-7138-01.


Комісія вирішила прийняти результати випробувань дослідного зразка вагона-платформи моделі 13-7138, що оформлені відповідними протоколами. це дозволяє підприємству за наявності замовлень приступити до серійного випуску 60-футових платформ моделей 13-7138 та 13-7138-01. Вони призначені для перевезення великотоннажних контейнерів і колісної техніки, що не вимагають захисту від атмосферних опадів.


  


Наступний крок реалізації даного проєкту - підготовка матеріалів за результатами виконаних робіт для розгляду на черговому засіданні експертної групи Комісії вагонного господарства у грудні поточного року. Ця комісія має вивчити надані матеріали і прийняти рішення про внесення вагонів-платформ моделей 13-7138 та 13-7138-01 до довідника «Моделі вантажних вагонів» із правом курсування у міжнародному сполученні.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: kvsz.com
Теги: КВСЗ КВБЗ вагон Укрзалізниця
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

324
vortex:
Сьогодні, 17:14

Я так смотрю, сопроматом у людей совсем беда. Так и не поняли почему вагон-платформа 7024 (длиннобазовая), которую много лет назад спректировал человек с мозгами(в отличии от остальных) так и не будет превзойдена. Кто с вагонного прочитает - напишите в личку, я скажу почему.


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