Боротьба за Пришиб продовжується: рішення суду

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Вчора, 18 листопада, відбулося чергове засідання Полтавського окружного адміністративного суду за адмінпозовом кандидата на посаду Пришибського сільського голови Валентини Городянко до Пришибського сільського тервиборчкому, в якому жінка просила скасувати постанови комісії про визнання голосування на дільниці Кобелячок недійсним та перерахунок голосів.





Суд задовольнив позов, визнав дії тервиборчкому протиправними та постановив скасувати:

постанову про повторний перерахунок голосів від 13 листопада;

щодо визнання виборів по дільниці недійсними;

протокол засідання тервиборчкому про результати голосування з виборів Пришибського сільського голови.

Також з терчвиборкому стягнули з до бюджету з 1681 грн судового збору. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.



