Боротьба за Пришиб продовжується: рішення суду

Суд задовольнив позов Городянко та визнав дії тервиборчкому протиправними
Вчора, 18 листопада, відбулося чергове засідання Полтавського окружного адміністративного суду за адмінпозовом кандидата на посаду Пришибського сільського голови Валентини Городянко до Пришибського сільського тервиборчкому, в якому жінка просила скасувати постанови комісії про визнання голосування на дільниці Кобелячок недійсним та перерахунок голосів.
Суд задовольнив позов, визнав дії тервиборчкому протиправними та постановив скасувати:
Також з терчвиборкому стягнули з до бюджету з 1681 грн судового збору. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.
Нагадаємо, що 6 листопада, суд задовольнив позов кандидата на посаду Пришибського сільського голови Валентини Городянко до Пришибського сільського тервиборчкому, в якому жінка просила скасувати постанову комісії про визнання голосування на дільниці Кобелячок недійсним, а 10 листопада Другий апеляційний адміністративний суд не задовільнив апеляцію Алли Бабець і залишив це рішення без змін. А Пришибський тервиборчком продовжував робити вигляд, що нічого не сталося.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.