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Полтавщина, Місцеві вибори 2020

Боротьба за Пришиб продовжується: рішення суду

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 491

Суд задовольнив позов Городянко та визнав дії тервиборчкому протиправними

Вчора, 18 листопада, відбулося чергове засідання Полтавського окружного адміністративного суду за адмінпозовом кандидата на посаду Пришибського сільського голови Валентини Городянко до Пришибського сільського тервиборчкому, в якому жінка просила скасувати постанови комісії про визнання голосування на дільниці Кобелячок недійсним та перерахунок голосів.


Суд задовольнив позов, визнав дії тервиборчкому протиправними та постановив скасувати:

  • постанову про повторний перерахунок голосів від 13 листопада;
  • щодо визнання виборів по дільниці недійсними;
  • протокол засідання тервиборчкому про результати голосування з виборів Пришибського сільського голови.

Також з терчвиборкому стягнули з до бюджету з 1681 грн судового збору. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.


 

Нагадаємо, що 6 листопада, суд задовольнив позов кандидата на посаду Пришибського сільського голови Валентини Городянко до Пришибського сільського тервиборчкому, в якому жінка просила скасувати постанову комісії про визнання голосування на дільниці Кобелячок недійсним, а 10 листопада Другий апеляційний адміністративний суд не задовільнив апеляцію Алли Бабець і залишив це рішення без змін. А Пришибський тервиборчком продовжував робити вигляд, що нічого не сталося.


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Автор: Аліса Котова
Теги: Пришиб теризбирком сільрада суд
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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