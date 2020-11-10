«Гра престолів» за посаду Пришибського сільського голови закінчилася: апеляційний суд поставив крапку у справі

Головою стала Валентина Городянко. Тепер остаточно
Сільською головою Пришиба стала Валентина Городянко. Ця посада, попри перемогу на виборах, не далася жінці без бою. 10 листопада Другий апеляційний адміністративний суд не задовільнив апеляцію Алли Бабець і залишив рішення Полтавського окружного адміністративного суду без змін.
Нагадаємо, 6 листопада, суд задовольнив позов кандидата на посаду Пришибського сільського голови Валентини Городянко до Пришибського сільського тервиборчкому, в якому жінка просила скасувати постанову комісії про визнання голосування на дільниці Кобелячок недійсним.
Не дивлячись на те, що 25 жовтня, Валентина Городянко перемогла на виборах, тервиборчком, на підставі заяв її конкурентів, визнав голосування по одній дільниці не дійсним, перерахував голоси і визнав переможцем Бабець. Але жінка відстояла свою перемогу у суді.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.