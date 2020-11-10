Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.11.2020 20:00
Підтверджені:
Україна479197
Кременчук1896
Хворі:
Україна255784
Кременчук1022
Одужало:
Україна214657
Кременчук823
Померло:
Україна8756
Кременчук51
Кременчук, Полтавщина, Місцеві вибори 2020

«Гра престолів» за посаду Пришибського сільського голови закінчилася: апеляційний суд поставив крапку у справі

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 345

Головою стала Валентина Городянко. Тепер остаточно

Сільською головою Пришиба стала Валентина Городянко. Ця посада, попри перемогу на виборах, не далася жінці без бою. 10 листопада Другий апеляційний адміністративний суд не задовільнив апеляцію Алли Бабець і залишив рішення Полтавського окружного адміністративного суду без змін.


 


Нагадаємо, 6 листопада, суд задовольнив позов кандидата на посаду Пришибського сільського голови Валентини Городянко до Пришибського сільського тервиборчкому, в якому жінка просила скасувати постанову комісії про визнання голосування на дільниці Кобелячок недійсним.


Не дивлячись на те, що 25 жовтня, Валентина Городянко перемогла на виборах, тервиборчком, на підставі заяв її конкурентів, визнав голосування по одній дільниці не дійсним, перерахував голоси і визнав переможцем Бабець. Але жінка відстояла свою перемогу у суді.

0
Автор: Аліса Котова
Теги: ТВК теризбирком суд сільрада Пришиб
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

Схожі матеріали:



Вверх