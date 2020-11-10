У Кременчуці шукають жіночок, які стали свідками смертельної ДТП на Петрівці

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 185

Якщо ви знаєте жінок на фото - зверніться до поліції

У Кременчуці шукають жіночок, які стали свідками смертельної ДТП на Петрівці. Аварія сталася на вул. Олексія Древаля 10 вересня цього року приблизно о 12.00. Водій Renault Duster збив 68-річну жінку. Постраждала від отриманих тілесних ушкоджень померла в лікарні.









За інформацією пресслужби Кременчуцького відділу поліції, попередні спроби встановити особи жінок, які стали свідками, не дали результатів.



Якщо ви впізнали жінок на фото - зателефонуйте до поліції за телефоном +380 (67) 535 31 90 чи 102.