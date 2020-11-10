За добу в Україні 10 611 нових випадків COVID-19, з них 420 - на Полтавщині

В області за добу померло 12 коронавірусних хворих
10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 350 дітей та 493 медпрацівники.
Також за останню добу:
- госпіталізовано – 1 453 особи;
- летальних випадків – 191;
- одужало – 6 802 особи;
- здійснено тестувань за добу – 73 285 (зокрема методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 489 808 осіб;
- одужало – 221 459 осіб;
- летальних випадків – 8 947;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 46 632 випадки;
- Вінницька область – 12 970 випадків;
- Волинська область – 17 236 випадків;
- Дніпропетровська область – 18 690 випадків;
- Донецька область – 15 066 випадків;
- Житомирська область – 20 194 випадки;
- Закарпатська область – 18 056 випадків;
- Запорізька область – 15 285 випадків;
- Івано-Франківська область – 25 643 випадки;
- Київська область – 21 731 випадок;
- Кіровоградська область – 3 280 випадків;
- Луганська область – 4 738 випадків;
- Львівська область – 34 988 випадків;
- Миколаївська область – 11 092 випадки;
- Одеська область – 30 041 випадок;
- Полтавська область – 13 143 випадки;
- Рівненська область – 23 035 випадків;
- Сумська область – 15 662 випадки;
- Тернопільська область – 22 549 випадків;
- Харківська область – 44 948 випадків;
- Херсонська область – 6 075 випадків;
- Хмельницька область – 20 826 випадків;
- Черкаська область – 11 063 випадки;
- Чернівецька область – 26 301 випадок;
- Чернігівська область – 10 564 випадки.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 13 143 випадки захворювання на COVID-19. За минулу добу зареєстровано 420 нових випадків.
Одужали 5813 (+163 за добу) жителів області, продовжують лікування 7072 людини, зокрема 169 дітей.
Всього зареєстровано 258 летальних випадків, нових за добу – 12 (Полтава – 6; Машівський район – 2; Кременчук – 1; Горішні Плавні – 1; Лубни – 1; Козельщинський район – 1).
Загальна кількість виявлених випадків:
- Полтава – 6341 (165 нових випадків),
- Кременчук – 1817 (24 нові випадки),
- Полтавський район – 545 (10 нових випадків),
- Миргород – 430 (24 нові випадки),
- Горішні Плавні – 374 (11 нових випадків),
- Лохвицький район – 319 (37 нових випадків),
- Зіньківський район – 304 (18 нових випадків),
- Лубни – 303 (13 нових випадків),
- Котелевський район – 259 (10 нових випадків),
- Глобинський район – 177 (39 нових випадків),
- Диканський район – 176,
- Кременчуцький район – 176,
- Хорольський район – 162,
- Новосанжарський район – 155,
- Шишацький район – 151 (13 нових випадків),
- Решетилівський район – 148,
- Великобагачанський район – 137 (10 нових випадків),
- Кобеляцький район – 132,
- Карлівський район – 123 (10 нових випадків),
- Миргородський район – 104 (3 нові випадки),
- Гадяч – 100 (16 нових випадків),
- Лубенський район – 97 (1 новий випадок),
- Пирятинський район – 97 (1 новий випадок),
- Чутівський район – 91,
- Машівський район – 88 (2 нові випадки),
- Гребінківський район – 76,
- Гадяцький район – 66 (7 нових випадків),
- Козельщинський район – 63 (1 новий випадок),
- Семенівський район – 47,
- Оржицький район – 43 (5 нових випадків),
- Чорнухинський район – 42.
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):
- Великобагачанський – 108,
- Гадяч – 37,
- Гадяцький – 28,
- Глобинський – 77,
- Гребінківський – 18,
- Диканський – 61,
- Зіньківський – 155,
- Карлівський – 59,
- Кобеляцький – 45,
- Козельщинський – 28,
- Горішні Плавні – 183,
- Котелевський – 126,
- Кременчук – 1125,
- Кременчуцький – 104,
- Лохвицький – 87,
- Лубни – 122,
- Лубенський – 48,
- Машівський – 22,
- Миргород – 200,
- Миргородський – 50,
- Новосанжарський – 56,
- Оржицький – 14,
- Пирятинський – 45,
- Полтава – 3736,
- Полтавський – 335,
- Решетилівський – 47,
- Семенівський – 10,
- Хорольський – 19,
- Чорнухинський – 32,
- Чутівський – 46,
- Шишацький – 49.
Із понеділка, 9 листопада, усі райони та міста Полтавщини перебувають у «червоному» рівні епідемічної небезпеки.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!