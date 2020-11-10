Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 10.11.2020 20:00
Підтверджені:
Україна479197
Кременчук1896
Хворі:
Україна255784
Кременчук1022
Одужало:
Україна214657
Кременчук823
Померло:
Україна8756
Кременчук51
Кременчук, Полтавщина, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні 10 611 нових випадків COVID-19, з них 420 - на Полтавщині

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 730

 

В області за добу померло 12 коронавірусних хворих

10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 350 дітей та 493 медпрацівники.


Також за останню добу:

  • госпіталізовано – 1 453 особи;
  • летальних випадків – 191;
  • одужало – 6 802 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 73 285 (зокрема методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 489 808 осіб;
  • одужало – 221 459 осіб;
  • летальних випадків – 8 947;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 46 632 випадки;
  • Вінницька область – 12 970 випадків;
  • Волинська область – 17 236 випадків;
  • Дніпропетровська область – 18 690 випадків;
  • Донецька область – 15 066 випадків;
  • Житомирська область – 20 194 випадки;
  • Закарпатська область – 18 056 випадків;
  • Запорізька область – 15 285 випадків;
  • Івано-Франківська область – 25 643 випадки;
  • Київська область – 21 731 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 280 випадків;
  • Луганська область – 4 738 випадків;
  • Львівська область – 34 988 випадків;
  • Миколаївська область – 11 092 випадки;
  • Одеська область – 30 041 випадок;
  • Полтавська область – 13 143 випадки;
  • Рівненська область – 23 035 випадків;
  • Сумська область – 15 662 випадки;
  • Тернопільська область – 22 549 випадків;
  • Харківська область – 44 948 випадків;
  • Херсонська область – 6 075 випадків;
  • Хмельницька область – 20 826 випадків;
  • Черкаська область – 11 063 випадки;
  • Чернівецька область – 26 301 випадок;
  • Чернігівська область – 10 564 випадки.


   


За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 13 143 випадки захворювання на COVID-19. За минулу добу зареєстровано 420 нових випадків.


Одужали 5813 (+163 за добу) жителів області, продовжують лікування 7072 людини, зокрема 169 дітей.


Всього зареєстровано 258 летальних випадків, нових за добу – 12 (Полтава – 6; Машівський район – 2; Кременчук – 1; Горішні Плавні – 1; Лубни – 1; Козельщинський район – 1).


Загальна кількість виявлених випадків:

  • Полтава – 6341 (165 нових випадків),
  • Кременчук – 1817 (24 нові випадки),
  • Полтавський район – 545 (10 нових випадків),
  • Миргород – 430 (24 нові випадки),
  • Горішні Плавні – 374 (11 нових випадків),
  • Лохвицький район – 319 (37 нових випадків),
  • Зіньківський район – 304 (18 нових випадків),
  • Лубни – 303 (13 нових випадків),
  • Котелевський район – 259 (10 нових випадків),
  • Глобинський район – 177 (39 нових випадків),
  • Диканський район – 176,
  • Кременчуцький район – 176,
  • Хорольський район – 162,
  • Новосанжарський район – 155,
  • Шишацький район – 151 (13 нових випадків),
  • Решетилівський район – 148,
  • Великобагачанський район – 137 (10 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 132,
  • Карлівський район – 123 (10 нових випадків),
  • Миргородський район – 104 (3 нові випадки),
  • Гадяч – 100 (16 нових випадків),
  • Лубенський район – 97 (1 новий випадок),
  • Пирятинський район – 97 (1 новий випадок),
  • Чутівський район – 91,
  • Машівський район – 88 (2 нові випадки),
  • Гребінківський район – 76,
  • Гадяцький район – 66 (7 нових випадків),
  • Козельщинський район – 63 (1 новий випадок),
  • Семенівський район – 47,
  • Оржицький район – 43 (5 нових випадків),
  • Чорнухинський район – 42.

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

  • Великобагачанський – 108,
  • Гадяч – 37,
  • Гадяцький – 28,
  • Глобинський – 77,
  • Гребінківський – 18,
  • Диканський – 61,
  • Зіньківський – 155,
  • Карлівський – 59,
  • Кобеляцький – 45,
  • Козельщинський – 28,
  • Горішні Плавні – 183,
  • Котелевський – 126,
  • Кременчук – 1125,
  • Кременчуцький – 104,
  • Лохвицький – 87,
  • Лубни – 122,
  • Лубенський – 48,
  • Машівський – 22,
  • Миргород – 200,
  • Миргородський – 50,
  • Новосанжарський – 56,
  • Оржицький – 14,
  • Пирятинський – 45,
  • Полтава – 3736,
  • Полтавський – 335,
  • Решетилівський – 47,
  • Семенівський – 10,
  • Хорольський – 19,
  • Чорнухинський – 32,
  • Чутівський – 46,
  • Шишацький – 49.

Із понеділка, 9 листопада, усі райони та міста Полтавщини перебувають у «червоному» рівні епідемічної небезпеки.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус статистика заболеваемость
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх