За добу в Україні 10 611 нових випадків COVID-19, з них 420 - на Полтавщині

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В області за добу померло 12 коронавірусних хворих

10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 350 дітей та 493 медпрацівники.





Також за останню добу:

госпіталізовано – 1 453 особи;

летальних випадків – 191;

одужало – 6 802 особи;

здійснено тестувань за добу – 73 285 (зокрема методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 489 808 осіб;

одужало – 221 459 осіб;

летальних випадків – 8 947;

проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.



Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 46 632 випадки;

Вінницька область – 12 970 випадків;

Волинська область – 17 236 випадків;

Дніпропетровська область – 18 690 випадків;

Донецька область – 15 066 випадків;

Житомирська область – 20 194 випадки;

Закарпатська область – 18 056 випадків;

Запорізька область – 15 285 випадків;

Івано-Франківська область – 25 643 випадки;

Київська область – 21 731 випадок;

Кіровоградська область – 3 280 випадків;

Луганська область – 4 738 випадків;

Львівська область – 34 988 випадків;

Миколаївська область – 11 092 випадки;

Одеська область – 30 041 випадок;

Полтавська область – 13 143 випадки;

Рівненська область – 23 035 випадків;

Сумська область – 15 662 випадки;

Тернопільська область – 22 549 випадків;

Харківська область – 44 948 випадків;

Херсонська область – 6 075 випадків;

Хмельницька область – 20 826 випадків;

Черкаська область – 11 063 випадки;

Чернівецька область – 26 301 випадок;

Чернігівська область – 10 564 випадки.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 13 143 випадки захворювання на COVID-19. За минулу добу зареєстровано 420 нових випадків.





Одужали 5813 (+163 за добу) жителів області, продовжують лікування 7072 людини, зокрема 169 дітей.





Всього зареєстровано 258 летальних випадків, нових за добу – 12 (Полтава – 6; Машівський район – 2; Кременчук – 1; Горішні Плавні – 1; Лубни – 1; Козельщинський район – 1).





Загальна кількість виявлених випадків:

Полтава – 6341 (165 нових випадків),

Кременчук – 1817 (24 нові випадки),

Полтавський район – 545 (10 нових випадків),

Миргород – 430 (24 нові випадки),

Горішні Плавні – 374 (11 нових випадків),

Лохвицький район – 319 (37 нових випадків),

Зіньківський район – 304 (18 нових випадків),

Лубни – 303 (13 нових випадків),

Котелевський район – 259 (10 нових випадків),

Глобинський район – 177 (39 нових випадків),

Диканський район – 176,

Кременчуцький район – 176,

Хорольський район – 162,

Новосанжарський район – 155,

Шишацький район – 151 (13 нових випадків),

Решетилівський район – 148,

Великобагачанський район – 137 (10 нових випадків),

Кобеляцький район – 132,

Карлівський район – 123 (10 нових випадків),

Миргородський район – 104 (3 нові випадки),

Гадяч – 100 (16 нових випадків),

Лубенський район – 97 (1 новий випадок),

Пирятинський район – 97 (1 новий випадок),

Чутівський район – 91,

Машівський район – 88 (2 нові випадки),

Гребінківський район – 76,

Гадяцький район – 66 (7 нових випадків),

Козельщинський район – 63 (1 новий випадок),

Семенівський район – 47,

Оржицький район – 43 (5 нових випадків),

Чорнухинський район – 42.

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

Великобагачанський – 108,

Гадяч – 37,

Гадяцький – 28,

Глобинський – 77,

Гребінківський – 18,

Диканський – 61,

Зіньківський – 155,

Карлівський – 59,

Кобеляцький – 45,

Козельщинський – 28,

Горішні Плавні – 183,

Котелевський – 126,

Кременчук – 1125,

Кременчуцький – 104,

Лохвицький – 87,

Лубни – 122,

Лубенський – 48,

Машівський – 22,

Миргород – 200,

Миргородський – 50,

Новосанжарський – 56,

Оржицький – 14,

Пирятинський – 45,

Полтава – 3736,

Полтавський – 335,

Решетилівський – 47,

Семенівський – 10,

Хорольський – 19,

Чорнухинський – 32,

Чутівський – 46,

Шишацький – 49.

Із понеділка, 9 листопада, усі райони та міста Полтавщини перебувають у «червоному» рівні епідемічної небезпеки.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!