На Полтавщині кандидатка на посаду сільського голови у суді відстояла свою перемогу

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 373

ТВК по заяві конкурентів визнала голосування по одній з дільниць не дійсним, перерахувала голоси і оголосила переможцем виборів іншу кандидатку

Сьогодні, 6 листопада, Полтавський окружний адміністративний суд задовольнив позов кандидата на посаду Пришибського сільського голови Валентини Городянко до Пришибського сільського тервиборчкому. Жінка просила скасувати постанову комісії про визнання голосування на дільниці Кобелячок недійсним.









Справа в тому, що 25 жовтня, згідно протоколів дільничних виборчих комісій, Городянко перемогла на виборах Пришибського сільського голови з результатом у 460 голосів, проти 454 голосів у конкурентки Бабець.





Вже наступного дня Бабець заявила про порушення на одній з дільниць, тож ТВК вирішила перерахувати голоси. Це рішення комісії Городянко оскаржила в суді.





Через кілька днів ТВК прийняла Другу постанову щодо проведення перерахунку голосів, вже за заявою кандидата Кузьменко, який був третім у виборчих перегонах, у зв’язку з виявленими порушеннями на трьох дільницях.





31 жовтня ТВК, не оголошуючи на підставі якої саме постанови, таки провела перерахунок голосів та визнала вибори недійсними по дільниці Кобелячок. За результатами перерахунку та у зв’язку з визнанням недійсними виборів на цій дільниці, ТВК визначає переможцем Бабець, яка набирає 390 голосів, тоді як Городянко – 363.





2 листопада Городянко знову звернулася до суду, вимагаючи скасувати другу постанову ТВК та визнати протиправними дії комісії, щодо визнання недійсними виборів по дільниці.





Того ж дня ТВК скликає засідання, на яке запрошує депутатів, що перемогли на виборах для реєстрації. Там голова ТВК оголошує проведення першої сесії депутатів восьмого скликання. Хоч частина депутатів і відмовляються приймати участь в сесії та складати присягу, голова ТВК заочно передав свої повноваження Бабець й закрив сесію.





3-го листопада представник ТВК подав відзив до суду, пояснивши, що Другу постанову ТВК скасувала, а перерахунок голосів провела вже на підставі іншої заяви того ж Кузьменка, який цього разу заявив про порушення уже на всіх шести дільницях. Є підстави вважати, що Третя постанова ТВК, а також відповідні акти були оформлені після подання позову про оскарження Другої постанови.





На підставі цього 4 листопада суд відмовив Городянко в задоволені позову.





Тоді Валентина подала до суду новий позов, про скасування вже постанови ТВК про визнання недійсним голосування по дільниці Кобелячок. Того ж дня представники громади направили звернення до ЦВК щодо визнання противоправними дії членів ТВК та притягнення їх до відповідальності.

Сьогодні 6 листопада суд таки задовольнив позовні вимоги про скасування постанови ТВК про визнання недійсним голосування по дільниці Кобелячок та зобов’язав ТВК прийняти нове рішення з урахуванням голосів по зазначеній дільниці. Це рішення суду направили до ЦВК з метою забезпечення виконання рішення суду членами ТВК.