Пришибський тервиборчком ігнорує рішення суду

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Незважаючи на те, що 6 листопада, суд задовольнив позов кандидата на посаду Пришибського сільського голови Валентини Городянко до Пришибського сільського тервиборчкому, в якому жінка просила скасувати постанову комісії про визнання голосування на дільниці Кобелячок недійсним, а 10 листопада Другий апеляційний адміністративний суд не задовільнив апеляцію Алли Бабець і залишив це рішення без змін, Пришибський тервиборчком продовжує робити вигляд, що нічого не сталося.





Валентині Городянко довелося поскаржитися до ЦВК на систематичне порушення Пришибським тервиборчкомом Виборчого кодексу та Конституції. ЦВК зобов'язала Пришибську комісію до 12.00 16 листопада надати пояснення, підтверджені документами, щодо виконання рішення суду.



