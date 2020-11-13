Пришибський тервиборчком ігнорує рішення суду

ЦВК вимагає пояснень
Незважаючи на те, що 6 листопада, суд задовольнив позов кандидата на посаду Пришибського сільського голови Валентини Городянко до Пришибського сільського тервиборчкому, в якому жінка просила скасувати постанову комісії про визнання голосування на дільниці Кобелячок недійсним, а 10 листопада Другий апеляційний адміністративний суд не задовільнив апеляцію Алли Бабець і залишив це рішення без змін, Пришибський тервиборчком продовжує робити вигляд, що нічого не сталося.
Валентині Городянко довелося поскаржитися до ЦВК на систематичне порушення Пришибським тервиборчкомом Виборчого кодексу та Конституції. ЦВК зобов'язала Пришибську комісію до 12.00 16 листопада надати пояснення, підтверджені документами, щодо виконання рішення суду.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.