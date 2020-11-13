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У Кременчуці на Соборній згорів «Москвич»

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 166

Причину займання встановлюють

У Кременчуці на Соборній, 8 згорів «Москвич». Це сталося сьогодні, 16 листопада. На місці працювали рятувальники. 



Причину займання встановлюють. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело відео: h.kremenchug
Теги: пожежа автомобіль
компанія «Інтера Люкс»

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