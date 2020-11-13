У Кременчуці на Соборній згорів «Москвич»

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У Кременчуці на Соборній, 8 згорів «Москвич». Це сталося сьогодні, 16 листопада. На місці працювали рятувальники.









Причину займання встановлюють.