Перша снігова пудра смарагдо-бурштинової осені: у Кременчуці випав перший сніг

Містяни діляться світлинами у соцмережах
Фото: Євген Перевезенцев, Вікторія Бєсова, Larisa Pilashevich
У Кременчуці вночі випав перший сніг. Кременчужани у соцмережах почали ділитися світлинами, як сніг вкрив смарагдово-бурштинове місто.
- З першим снігом, Кременчук! - поділився у фейсбуці кременчужанин Євген Перевезенцев.
- Перша снігова пудра смарагдо-бурштинової осені. Нічні подарунки листопада. 16.11.2020, кременчуцькі двори багатоповерхівок, - зауважила Вікторія Бєсова.
- Ось і наступила зима, - додала Larisa Pilashevich.
Автор: Альона Душенко
Фото: Євген Перевезенцев, Вікторія Бєсова, Larisa Pilashevich