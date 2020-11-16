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Кременчук, Культура, ТЪ представляет

Перша снігова пудра смарагдо-бурштинової осені: у Кременчуці випав перший сніг

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 801

  

Містяни діляться світлинами у соцмережах
Фото: Євген Перевезенцев, Вікторія Бєсова, Larisa Pilashevich

У Кременчуці вночі випав перший сніг. Кременчужани у соцмережах почали ділитися світлинами, як сніг вкрив смарагдово-бурштинове місто. 


- З першим снігом, Кременчук! - поділився у фейсбуці кременчужанин Євген Перевезенцев.



- Перша снігова пудра смарагдо-бурштинової осені. Нічні подарунки листопада. 16.11.2020, кременчуцькі двори багатоповерхівок, - зауважила Вікторія Бєсова. 


 


- Ось і наступила зима, - додала Larisa Pilashevich. 


 

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Автор: Альона Душенко Фото: Євген Перевезенцев, Вікторія Бєсова, Larisa Pilashevich
Теги: осінь сніг соцсети
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