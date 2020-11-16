Перша снігова пудра смарагдо-бурштинової осені: у Кременчуці випав перший сніг

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 801



























Фото: Євген Перевезенцев, Вікторія Бєсова, Larisa Pilashevich

У Кременчуці вночі випав перший сніг. Кременчужани у соцмережах почали ділитися світлинами, як сніг вкрив смарагдово-бурштинове місто.





- З першим снігом, Кременчук! - поділився у фейсбуці кременчужанин Євген Перевезенцев.









- Перша снігова пудра смарагдо-бурштинової осені. Нічні подарунки листопада. 16.11.2020, кременчуцькі двори багатоповерхівок, - зауважила Вікторія Бєсова.









- Ось і наступила зима, - додала Larisa Pilashevich.



