На площі Перемоги почали встановлювати головну новорічну ялинку Кременчука

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На її встановлення та прикрашення потрібно близько місяця

У Кременчуці розпочали встановлювати головну новорічну ялинку міста. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, фахівці КП «Благоустрій Кременчука» розпочали монтувати на площі Перемоги головну новорічну ялинку. На її встановлення та прикрашення потрібно близько 4-х тижнів.





Завершити монтаж ялинки та встановити всі елементи новорічної ілюмінації на площі Перемоги комунальники планують до 19 грудня - Дня Святого Миколая.





Нагадаємо, що минулого тижня у сквері «Імені Олега Бабаєва» запрацював світлодіодний фонтан та засяяла святкова ілюмінація на деревах.



