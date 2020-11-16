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На вихідних кременчуцькі патрульні спіймали трьох п'яних водіїв

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 710

Від освідування відмовилися всі

На вихідних правоохоронці спіймали трьох п'яних водіїв. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука. 


 


14 листопада, близько 4.00 на вул. Небесної Сотні патрульні зупинили Volkswagen Passat, водій якого порушив ПДР. Під час спілкування поліцейські помітили у 26-річного керманича ознаки наркотичного сп’яніння. 


 


Цього ж дня на проспекті Свободи зупинили ВАЗ-2101, водій якого їхав без світла у темний час. Поліцейські відчули запах алкоголю, розмовляючи з ним. 


 


А 15 листопада на вул. Перемоги за порушення ПДР зупинили ВАЗ-21063. Поліцейські запідозрили, що чоловік знаходиться у стані наркотичного сп’яніння. 


Усі водії відмовилися проходити процедуру освідування. Але на них усіх склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння).

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: п'яний за кермом нетверезий водій ст. 130
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