На вихідних кременчуцькі патрульні спіймали трьох п'яних водіїв

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На вихідних правоохоронці спіймали трьох п'яних водіїв. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.









14 листопада, близько 4.00 на вул. Небесної Сотні патрульні зупинили Volkswagen Passat, водій якого порушив ПДР. Під час спілкування поліцейські помітили у 26-річного керманича ознаки наркотичного сп’яніння.









Цього ж дня на проспекті Свободи зупинили ВАЗ-2101, водій якого їхав без світла у темний час. Поліцейські відчули запах алкоголю, розмовляючи з ним.









А 15 листопада на вул. Перемоги за порушення ПДР зупинили ВАЗ-21063. Поліцейські запідозрили, що чоловік знаходиться у стані наркотичного сп’яніння.





Усі водії відмовилися проходити процедуру освідування. Але на них усіх склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння).