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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Фігуристи з Кременчука виступили на Всеукраїнських змаганнях

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 639

 

Дівчата виступили на змаганнях без глядачів

З 11 до 14 листопада в Одесі відбувся 1-й етап Всеукраїнських змагань з фігурного катання. Спортсмени ICFC «Айсберг» Вікторія Гонтар та Софія Прилипко представили Кременчук. Юні спортсменки тренуються під керівництвом Тетяни Дмитрович.


- Нинішня карантинова ситуація поставила всіх у незвичні та рівні умови. Давно без тренувань, без конкуренції, без стимулів, мотивації. На жаль, турнір проходив без глядачів, але спостерігалася конкурсна атмосфера. Знову хвилювання перед виходом, невимовні емоції, гарна музика, краса рухів - це те, що спортсмен не може існувати довго. Ми продовжуємо працювати та рухатися далі. Все це можна зробити тільки спільними зусиллями тренерів, спортсменів та батьків. Разом ми можемо зробити все, - повідомили на сторінці спортивний клуб фігурного катання «Айсберг».
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Автор: Альона Душенко
Теги: фігурне катання
компанія «Інтера Люкс»

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