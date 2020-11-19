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Кременчук, Споживач

Звідки «зайвих» 20 гривень у теплових платіжках кременчужан

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 3 278 Коментарів: 6

Теплопостачальні підприємства разом зі зниженням тарифів ввели абонплату

У платіжках за жовтень кременчужани побачили новий додатковий рядок — абонентську плату теплопостачальним організаціям (ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» або КП «Теплоенерго»).


- Ніхто нічого не розуміє. Хтось каже , що це за повірку лічильників води, типу, безплатну. Хтось каже, що це у тих, у кого в будинку є лічильник для тепла, - каже кременчужанка Вікторія та просить пояснити, що це за додатковий платіж.


Плата за абонентське обслуговування передбачена Законом України «Про житлово-комунальні послуги». Це платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії). Тобто фактично плату за абонентське обслуговування абонент сплачує водоканалу та теплопостачальникам.


Абонплата призначена для відшкодування витрат виконавця:

  • пов’язаних з укладенням договору про надання компослуги;
  • здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги;
  • витрат на обслуговування приладів - розподілювачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку.


Фактичний розмір абонплати встановлює теплопостачальне підприємство. Але ця абонплата не може бути вища за граничний розмір, встановлений КМУ.


У Кременчуці теплопостачальні організації інформували раніше про намір ввести абонплату.


КП «Теплоенерго» має намір встановити плату за абонентське обслуговування

 

Крім нових тарифів на тепло і воду, кременчужанам введуть місячну абонплату

 

Підкреслимо, вона передбачена за індивідуальними договорами, а процес укладення нових договорів затягнувся. Проте, нагадаємо, напередодні виборів виконком Кременчуцької міської ради ухвалив рішення про введення нових (знижених) тарифів на тепло для абонентів ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» та КП «Теплоенерго». Тобто «за замовчуванням» фактично ввів нові індивідуальні договори. А з ними разом — і абонплату. Тоді на засідання виконкому мер Віталій Малецький підкреслив, що ї розмір затверджують самі підприємства відповідно до внутрішніх наказів.


Плата нараховується за місяць (протягом року), з одного особового рахунку.

Співвласники будинків, які уклали колективні договори (в ОСББ, де самостійно здійснюють розподіл спожитого тепла) не сплачують виконавцям плату за абонентське обслуговування.

2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: абонплата тепло Теплоенерго Кременчуцька ТЕЦ опалення
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 6

17
Dmitriy_M:
Сьогодні, 08:58

У меня другая сумма - 10.15 грн. У родственников тоже 10.15 грн.

Все - на правом берегу.


0 0
127
Татьяна Донченко:
Сьогодні, 09:58

Цитата: Dmitriy_M

У меня другая сумма - 10.15 грн. У родственников тоже 10.15 грн.

Все - на правом берегу.

Скорее всего, віставили за полмесяца


2 0
159
canek:
Сьогодні, 11:15

Т.е они будут обслуживать счётчики бесплатно?


1 0
16
Antony:
Сьогодні, 12:29

Цитата: canek

Т.е они будут обслуживать счётчики бесплатно?

не бесплатно, а за 240 грн в год и только тепловые счетчики


0 0
4
rabotnik:
Сьогодні, 12:52

Не за 240 грн а за количество абонентов которые сидят на этом счетчике.Пример 9-этажка,72 квкартиры умножаем на 240грн и выходит 19440грн в год.Возможно не прав  но тепловые счетчики проверяют раз в четыре года и выходит 77тысяч760грн проверка счетчика-проще новый купить,дешевле выйдет.


4 0
217
Kremen.Club:
Сьогодні, 13:16

Цитата: rabotnik

Не за 240 грн а за количество абонентов которые сидят на этом счетчике.Пример 9-этажка,72 квкартиры умножаем на 240грн и выходит 19440грн в год.Возможно не прав  но тепловые счетчики проверяют раз в четыре года и выходит 77тысяч760грн проверка счетчика-проще новый купить,дешевле выйдет.

 

Проще то оно проще, но когда наступает время поверять или чинить и нужно на это собрать по пару сотен с квартиры, то легче в космос слетать.


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