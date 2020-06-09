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Кременчук, Споживач

КП «Теплоенерго» має намір встановити плату за абонентське обслуговування

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 238 Коментарів: 1

Плату встановлять для споживачів, які укладуть індивідуальні угоди

Комунальне підприємство «Теплоенерго», яке забезпечує опаленням та гарячою водою мешканців Крюкова, Раківки та Занасипу, повідомило про намір встановити плату за абонентське обслуговування, передбачену Законом «Про житлово-комунальні послуги». Плата встановлюється для споживачів, які укладуть окремі угоди з КП «Теплоенерго» як з виконавцем послуг (у багатоквартирних будинках).


Відповідно до розрахунків КП «Теплоенерго», виходячи з витрат підприємства, розмір абонплати складе 8,73 грн без ПДВ (на місяць в розрахунку на одного абонента). З урахуванням ПДВ ця плата складе 10,48 грн на місяць.


Абонплата буде введена разом з новим тарифом.


Адміністрація підприємства зазначає, що розрахунок був проведений, виходячи із загальної кількості абонентів, а, отже, розмір не є остаточним. Точний розмір можна буде розрахувати тоді, коли всі абоненти укладуть угоди на виконання послуг з КП «Теплоенерго».


Нагадаємо, щоб укласти такі угоди, співвласники багатоквартирних будинків мають провести збори і визначитися з моделлю договірних відносин. На укладення договорів Закон про ЖКП передбачав термін – до 1 травня 2020 року, проте його подовжено фактично на невизначений термін, який спливає через три місяці по завершенні карантину. Якщо споживачі самі не визначаться з формою договору, вважатиметься, що за замовчуванням вони уклали індивідуальні угоди.


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Абонплата може бути введена разом з новими договорами. Розрахований КП «Теплоенерго» розмір абонплати нижчий за граничний розмір, встановлений Кабміном -  29,81 грн (без ПДВ).

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Теплоенерго абонплата Закон про ЖКП

Коментарі: 1

1 293
inattentive:
Сьогодні, 10:19

Полная фигня с этими делениями счетов. ...транзит, услуги, абонплата ....Страховку еще давайте ! ...ой что я ляпнул


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