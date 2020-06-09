КП «Теплоенерго» має намір встановити плату за абонентське обслуговування

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 238 Коментарів: 1

Комунальне підприємство «Теплоенерго», яке забезпечує опаленням та гарячою водою мешканців Крюкова, Раківки та Занасипу, повідомило про намір встановити плату за абонентське обслуговування, передбачену Законом «Про житлово-комунальні послуги». Плата встановлюється для споживачів, які укладуть окремі угоди з КП «Теплоенерго» як з виконавцем послуг (у багатоквартирних будинках).





Відповідно до розрахунків КП «Теплоенерго», виходячи з витрат підприємства, розмір абонплати складе 8,73 грн без ПДВ (на місяць в розрахунку на одного абонента). З урахуванням ПДВ ця плата складе 10,48 грн на місяць.





Абонплата буде введена разом з новим тарифом.





Адміністрація підприємства зазначає, що розрахунок був проведений, виходячи із загальної кількості абонентів, а, отже, розмір не є остаточним. Точний розмір можна буде розрахувати тоді, коли всі абоненти укладуть угоди на виконання послуг з КП «Теплоенерго».





Нагадаємо, щоб укласти такі угоди, співвласники багатоквартирних будинків мають провести збори і визначитися з моделлю договірних відносин. На укладення договорів Закон про ЖКП передбачав термін – до 1 травня 2020 року, проте його подовжено фактично на невизначений термін, який спливає через три місяці по завершенні карантину. Якщо споживачі самі не визначаться з формою договору, вважатиметься, що за замовчуванням вони уклали індивідуальні угоди.









Абонплата може бути введена разом з новими договорами. Розрахований КП «Теплоенерго» розмір абонплати нижчий за граничний розмір, встановлений Кабміном - 29,81 грн (без ПДВ).