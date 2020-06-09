До ювілею козацького літописця Самійла Величка на Полтавщині презентували поштовий конверт

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Захід відбувся за участі голови Полтавської районної ради Михайла Кононенка, голови Полтавської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Олексія Нестулі та директора Полтавської дирекції АТ «Укрпошта» Юрія Набасоваа

У Полтаві презентували поштовий конверт до 350-річчя від дня народження Самійла Величка, про це повідомляє пресслужба Північно-східного відділу УІНП.

У відділенні поштового зв’язку Полтави відбулася урочиста церемонія спеціального погашення художнього поштового конверта до 350-річчя від дня народження видатного козацького літописця Самійла Величка.





Захід відбувся за участі голови Полтавської районної ради Михайла Кононенка, голови Полтавської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Олексія Нестулі та директора Полтавської дирекції АТ «Укрпошта» Юрія Набасова.









Тираж – 500 тисяч примірників, ціна – 10 грн.

На конверті зображено Самійла Величка; напис: «350 років від дня народження. Самійло Величко».

Самійло На марці: фото аркуша Літопису Самійла Величка на тлі м. Батурина;

написи: «УКРАЇНА UKRAINA », «2020», літера «V».

Літерний номінал марки «V» відповідає тарифу на пересилання простого непріоритетного листа масою до 50 г у межах України.

Наклад-півмільйона примірників. Художниця Євгенія Хітрова .

Конверт з оригінальною маркою надруковано в ТОВ «Видавничий дім «САМ».









Довідково: Цьогоріч з ініціативи Українського інституту національної пам’яті (УІНП) згідно з Постановою Верховної Ради славний ювілей українського козацько-старшинського літописця Самійла Величка відзначається на державному рівні. 11 лютого ц.р. на його малій батьківщині — в селі Жуки неподалік Полтави поруч із пам’ятним знаком на честь літописця відбулися урочистості, а у березні Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського провів наукову конференцію «Село Жуки — батьківщина літописця Самійла Величка».