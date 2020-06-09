Молодь «Кременя» офіційно завершила виступи в ДЮФЛУ

У Львові на засіданні Виконкому Української асоціації футболу ухвалили рішення зупинити чемпіонат ДЮФЛУ. А саме:
Нагадаємо, що 4 юнацькі команди «Кремінь» виступають у Дитячо-юнацькій футбольній лізі. Зараз молодь продовжує тримати себе в формі та бере участь в чемпіонаті міста.
Найменші вихованці «Кремінь» U-14 завершили осінню частину чемпіонату в середині турнірної таблиці. В останній зустрічі, 9 листопада, «Кремінь» розділив очки з «Зіркою» Кропивницький.
«Кремінь» U-15 також розписав мирову. Вдома кременчужани зіграли з маріупольським «Азовсталь» з рахунком – 1:1. Таким чином «Кремінь» з 17 очками посів 4 сходинку в турнірній таблиці.
«Суху нічию» зафіксували і в матчі «Кремінь» U-16. У Кропивницькому «Кремінь» з «Зіркою» розділили очки – 0:0. Кременчужани завершують осінню частину чемпіонату з 12 очками в активі, який залишає «Кремінь» на 7 місці в турнірній таблиці.
Найстарші гравці - «Кремінь» U-17 після домашньої перемоги у грі з харківським «Металістом-1925» - 2:1, продовжують набирати очки.
А ось у заключній осінній грі ліги «Кремінь» U-17 вдома зіграв внічию з «Азовсталь». Матч завершився з рахунком – 1:1. До речі, Олексій Москальов входить у п’ятірку кращих бомбардирів. На рахунку нападника «Кременя» 5 голів у 5 іграх.