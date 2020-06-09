За добу в Україні зафіксували майже 400 випадків COVID-19

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 899 Коментарів: 3

Станом на ранок 9 червня в Україні 27 856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу померло 13 осіб (станом на 8 червня було 797 летальних випадків, станом на сьогодні - 810 летальних випадків). 12 412 пацієнтів одужало, - інформує МОЗ України.





За добу зафіксовано 394 нові випадки.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: