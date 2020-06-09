Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.06.2020 09:30
Підтверджені:
Україна27856
Кременчук110
Хворі:
Україна14634
Кременчук4
Одужало:
Україна12412
Кременчук102
Померло:
Україна810
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні зафіксували майже 400 випадків COVID-19

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 899 Коментарів: 3

 

За день померло 13 людей

Станом на ранок 9 червня в Україні 27 856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу померло 13 осіб (станом на 8 червня було 797 летальних випадків, станом на сьогодні - 810 летальних випадків). 12 412 пацієнтів одужало, - інформує МОЗ України.


За добу зафіксовано 394 нові випадки.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1175 випадків;
  • Волинська область — 1113 випадків;
  • Дніпропетровська область — 971 випадок;
  • Донецька область — 235 випадків;
  • Житомирська область — 935 випадків;
  • Закарпатська область — 1425 випадків;
  • Запорізька область — 499 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1602 випадки;
  • Кіровоградська область — 562 випадки;
  • м. Київ — 3523 випадки;
  • Київська область — 1836 випадків;
  • Львівська область — 2211 випадків;
  • Луганська область — 54 випадки;
  • Миколаївська область — 309 випадків;
  • Одеська область — 1010 випадків;
  • Полтавська область — 274 випадки;
  • Рівненська область — 2094 випадки;
  • Сумська область — 198 випадків;
  • Тернопільська область — 1305 випадків;
  • Харківська область — 1305 випадків;
  • Херсонська область — 179 випадків;
  • Хмельницька область — 518 випадків;
  • Чернівецька область — 3729 випадків;
  • Черкаська область — 490 випадків;
  • Чернігівська область — 304 випадки.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус

Коментарі: 3

435
enic:
Сьогодні, 10:59

Статистика погіршується, МОЗ попереджає про можливість другої хвилі. Чекаємо і у Кременчуці, бо заходи безпеки масово ігноруються – магазини і маршрутки повні.


4 5
1 293
inattentive:
Сьогодні, 12:19

Я ще не читав жодного інтервью від людини в Кременчуці (районі), яка перехворіла на коронавірус.(можливо я погано слідкую , не заперечую). В ЗМІ бачу лише цифри від МОЗ ,попередження та поради . 


6 0
957
belka2:
Сьогодні, 13:34

 

Цитата: inattentive

Я ще не читав жодного інтервью від людини в Кременчуці (районі), яка перехворіла на коронавірус.(можливо я погано слідкую , не заперечую). В ЗМІ бачу лише цифри від МОЗ ,попередження та поради . 

После Новых Санжар люди бояться давать интервью в открытую)


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