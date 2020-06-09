За добу в Україні зафіксували майже 400 випадків COVID-19

Станом на ранок 9 червня в Україні 27 856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу померло 13 осіб (станом на 8 червня було 797 летальних випадків, станом на сьогодні - 810 летальних випадків). 12 412 пацієнтів одужало, - інформує МОЗ України.
За добу зафіксовано 394 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1175 випадків;
- Волинська область — 1113 випадків;
- Дніпропетровська область — 971 випадок;
- Донецька область — 235 випадків;
- Житомирська область — 935 випадків;
- Закарпатська область — 1425 випадків;
- Запорізька область — 499 випадків;
- Івано-Франківська область — 1602 випадки;
- Кіровоградська область — 562 випадки;
- м. Київ — 3523 випадки;
- Київська область — 1836 випадків;
- Львівська область — 2211 випадків;
- Луганська область — 54 випадки;
- Миколаївська область — 309 випадків;
- Одеська область — 1010 випадків;
- Полтавська область — 274 випадки;
- Рівненська область — 2094 випадки;
- Сумська область — 198 випадків;
- Тернопільська область — 1305 випадків;
- Харківська область — 1305 випадків;
- Херсонська область — 179 випадків;
- Хмельницька область — 518 випадків;
- Чернівецька область — 3729 випадків;
- Черкаська область — 490 випадків;
- Чернігівська область — 304 випадки.