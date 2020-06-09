Винесли вирок новосанжарському мітингувальнику, який перегородив вулицю автівкою

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2 червня Новосанжарський районний суд виніс вирок чоловіку, який порушив ч.1 ст. 279 Кримінального кодексу України (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства). Порушення закону зафіксували 20 лютого цього року у Нових Санжарах під час мітингу. Обвинувачений заблокував машиною «ЛУАЗ» ділянку дороги на повороті із автошляху «Полтава-Олександрія» на вулицю Центральну Нових Санжар. Блокування проїзної частини тривало з 7.00 до 9.00, рух був відновлений лише силами правоохоронців.





6 травня укладено угоду про визнання винуватості. Суд цю угоду затвердив, визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 850 гривень штрафу.





З текстом вироку можна ознайомитися тут.





Нагадаймо, такий самий штраф отримали двоє чоловіків, що на тракторах перегородили проїзну частину.



