Доїдуть всі: ввечері у вихідні кількість транспорту у Кременчуці збільшать

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Щоб вивезти всіх, хто повертається з прогулянок із місць масового відпочинку

Ввечері у вихідні кількість транспорту у Кременчуці збільшать, щоб вивезти всіх, хто повертається з прогулянок із місць масового відпочинку. Про це 9 червня на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив керівник управління транспорту виконкому міської ради Руслан Івашина.





Сьогодні на маршрути вийшли 150 маршруток, 44 - тролейбуси та 9 автобусів.





Головний транспортник міста наголосив, що в умовах адаптивного карантину в роботі громадського транспорту продовжують діяти певні обмеження. Зокрема, продовжують перевозити пасажирів за кількістю сидячих місць, в пікові години - лише зайняте населення.







