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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Доїдуть всі: ввечері у вихідні кількість транспорту у Кременчуці збільшать

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 009 Коментарів: 2

 

Щоб вивезти всіх, хто повертається з прогулянок із місць масового відпочинку

Ввечері у вихідні кількість транспорту у Кременчуці збільшать, щоб вивезти всіх, хто повертається з прогулянок із місць масового відпочинку. Про це 9 червня на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив керівник управління транспорту виконкому міської ради Руслан Івашина.


Сьогодні на маршрути вийшли 150 маршруток, 44 - тролейбуси та 9 автобусів.


Головний транспортник міста наголосив, що в умовах адаптивного карантину в роботі громадського транспорту продовжують діяти певні обмеження. Зокрема, продовжують перевозити пасажирів за кількістю сидячих місць, в пікові  години - лише зайняте населення. 



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Автор: Руслана Горгола
Теги: транспорт маршрутки спецперевезення

Коментарі: 2

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sem:
Сьогодні, 11:40

Давно пора это сделать, и желательно продлить до 23-00. Люди работают до поздна не только по будням. А у нас как только троллейбусы заезжают в депо, маршрутчики становятся царями дорог. Коммунальный транспорт должен быть опорным для кременчужан, особенно в вечернее время и в не зависимости от времени года.


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marinochka__30:
Сьогодні, 15:10

отличная новость! Наконецто


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