Ремонт завершився: садочок №26 відзавтра може відновити роботу

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За статистикою від директора департаменту освіти Кременчука Геннадія Москалика, дошкільні заклади нашого міста відвідують 20% від загальної кількості вихованців

Ремонтні роботи водогону та підлоги у дитячому садочку №26 завершилися, і з 10 червня він буде готовий приймати дошкільнят. Про це на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик, він особисто сьогодні зранку був у цьому освітянському закладі.





Спеціальна комісія перевірить підготовку садочку №26 до роботи в період адаптивного карантину, після чого заклад відкриється.



Також Геннадій Москалик розповів, що станом на 9 червня дошкільні заклади Кременчука відвідують 1 599 вихованців, це 20% від загальної кількості дітей, тобто поступово росте кількість маленьких кременчужан, яких батьки приводять у дитсадки.