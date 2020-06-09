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Кременчук, Освіта

Ремонт завершився: садочок №26 відзавтра може відновити роботу

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 572

 

За статистикою від директора департаменту освіти Кременчука Геннадія Москалика, дошкільні заклади нашого міста відвідують 20% від загальної кількості вихованців 

Ремонтні роботи водогону та підлоги у дитячому садочку №26 завершилися, і з 10 червня він буде готовий приймати дошкільнят. Про це на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик, він особисто сьогодні зранку був у цьому освітянському закладі.


Спеціальна комісія перевірить підготовку садочку №26 до роботи в період адаптивного карантину, після чого заклад відкриється.


Також Геннадій Москалик розповів, що станом на 9 червня дошкільні заклади Кременчука відвідують 1 599 вихованців, це 20% від загальної кількості дітей, тобто поступово росте кількість маленьких кременчужан, яких батьки приводять у дитсадки.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: sq.com.ua
Теги: детский сад карантин дети ремонт

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