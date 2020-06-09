Справу щодо ДТП, в якій загинула кременчужанка, розглядатимуть на закритих судових засіданнях

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 628

Про це клопотала сторона потерпілих

Днями у Полтавському районному суді провели підготовче судове засідання щодо смертельної ДТП, що сталася 13 липня 2019 року поблизу села Бричківка Полтавського району. «Лоб в лоб» зіштовхнулися Toyota Corolla та ВАЗ-21099. У результаті загинула 39-річна кременчужанка, пасажирка ВАЗу.





Полтавець Олексій Сердюков зізнався, що за кермом Toyota Corolla був він. Олексію повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).





На підготовчому судовому засіданні сторона потерпілих клопотала про проведення закритих засідань. Потерпілий Валерій Похиленко сказав:





- Моя донька дуже болісно сприймала інформацію, яка з’являлась в мережі Інтернет щодо нашої аварії. Завдяки роботі з психологом вдалося справитись із ситуацією. І як її представник, я вважаю, що таким чином її інтереси будуть збережені, - передає «Суспільне. Полтава».









Захист обвинуваченого не заперечував щодо цього. Суд ухвалив рішення, що засідання будуть закритими.