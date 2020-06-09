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Надзвичайні новини, Полтавщина

Нетверезий кременчужанин погрожував підірвати кол-центр «102»

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 629

 

Таким чином чоловік вимагав, аби з ним зв’язалася його колишня дружина та син

Поліцейські встановили чоловіка, який погрожував підірвати вибухівку у кол-центрі «102». За інформацією Кременчуцького відділу поліції, у понеділок, 8 червня, близько 18.00 до поліції зателефонував чоловік. Він вимагав, аби з ним зв’язалася його колишня дружина та син. Якщо цього не станеться, то підірве кол-центр.


Згодом з'ясувалося, що телефонним «мінувальником» був 51-річний (1969 р.н.) мешканець Кременчука. Нетверезого чоловіка знайшли за місцем його мешкання. Інформація про підготовку вибуху не підтвердилася.


Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: ложное минирование

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