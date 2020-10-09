Подарунки – за малюнки: школярів Кременчука запрошують до участі у конкурсі «Мої права»

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З 12 жовтня по 20 листопада у Кременчуці проходить міський конкурс малюнків «Мої права» щодо вивчення Конвенції ООН про права дитини.





Як повідомляє пресслужба мерії нашого міста, проводиться він серед учнівської молоді, яка навчається в школах та позашкільних навчальних закладах міста. Організатором конкурсу є управління у справах сімей та дітей, його мета – залучити учнівську молодь до вивчення правових основ, виховання поваги до них, навчити правильно реалізовувати свої права та законні інтереси на практиці, надати дітям можливості реалізувати власні творчі здібності.





Умови конкурсу: подаються художні роботи на правову тематику стосовно реалізації основних положень Конвенції ООН про права дитини, виконані на папері формату А3. Техніка виконання: гуаш, акварель, олівець та інше. Роботи повинні бути оформлені в паспарту.





На зворотньому боці кожної конкурсної роботи необхідно зазначити (українською мовою):

назву роботи;

прізвище, повне ім’я, по батькові та вік автора роботи;

навчальний заклад;

контактний телефон.



Роботи будуть оцінюватися у трьох вікових категоріях:

І категорія – 6-10 років;

ІІ категорія – 11-14 років;

ІІІ категорія – 15-17 років.





Журі визначить, нагородить грамотами та цінними подарунками переможців конкурсу (відповідно 1, 2, 3 місця у кожній віковій категорії). Кращі роботи надрукують у тематичному календарі, вони будуть розповсюджені в школах, позашкільних навчальних закладах та інших установах Кременчука.





Роботи надсилати з 12 жовтня по 13 листопада за адресою: площа Перемоги, 2, управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, каб. 114, тел. 73-12-83, 098-839-11-61.