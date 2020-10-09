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Кременчук, Культура, Кременчуг, Афіша

Подарунки – за малюнки: школярів Кременчука запрошують до участі у конкурсі «Мої права»

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 140

 

Роботи можна надіслати до 13 листопада

З 12 жовтня по 20 листопада у Кременчуці проходить міський конкурс малюнків «Мої права» щодо вивчення Конвенції ООН про права дитини. 


Як повідомляє пресслужба мерії нашого міста, проводиться він серед учнівської молоді, яка навчається в школах та позашкільних навчальних закладах міста. Організатором конкурсу є управління у справах сімей та дітей, його мета – залучити учнівську молодь до вивчення правових основ, виховання поваги до них, навчити правильно реалізовувати свої права та законні інтереси на практиці, надати дітям можливості реалізувати власні творчі здібності.


Умови конкурсу: подаються художні роботи на правову тематику стосовно реалізації основних положень Конвенції ООН про права дитини, виконані на папері формату А3. Техніка виконання: гуаш, акварель, олівець та інше. Роботи повинні бути оформлені в паспарту.


На зворотньому боці кожної конкурсної роботи необхідно зазначити (українською мовою):

  • назву роботи;
  • прізвище, повне ім’я, по батькові та вік автора роботи;
  • навчальний заклад;
  • контактний телефон.


Роботи будуть оцінюватися у трьох вікових категоріях:

  • І категорія – 6-10 років;
  • ІІ категорія – 11-14 років;
  • ІІІ категорія – 15-17 років.


Журі визначить, нагородить грамотами та цінними подарунками переможців конкурсу (відповідно 1, 2, 3 місця у кожній віковій категорії). Кращі роботи надрукують у тематичному календарі, вони будуть розповсюджені в школах, позашкільних навчальних закладах та інших установах Кременчука.


Роботи надсилати з 12 жовтня по 13 листопада за адресою: площа Перемоги, 2, управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, каб. 114, тел. 73-12-83, 098-839-11-61.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: конкурс рисунки дети права подарки
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