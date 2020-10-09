Мерія Кременчука знайшла гроші на оплату фірмі «барина народу» за реконструкцію системи опалення на Ревівці

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 349

Фірма не встигає з роботами до 15 жовтня, проте до листопада мікрорайон буде з індивідуальним опаленням, повідомили у виконкомі. Наразі укладено 8 угод на реконструкцію опалення в будинку на вул. Ю.Кондратюка, 14

Автономне опалення Ревівці обіцяють у листопаді





13 жовтня депутатська бюджетна комісія погодила проєкт рішення «Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в загальному фонді місцевого бюджету міста Кременчука на 2020 рік». Рішення має затвердити виконком, а потім – сесія.





Проєкт рішення стосується перерозподілу коштів по комунальному підприємству «Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія». А саме: 630 тис грн віддають на реконструкцію системи опалення на Ревівці. Нагадаємо, Ревівку відокремлюють від централізованого опалення та роблять автономною.





Як доповів на засіданні комісії директор департаменту ЖКГ Іван Москалик, угоди по об’єктах укладені, роботи ведуться, їх курирує відділ енергоменеджменту ДЖКГ. До 15 жовтня будинки на Ревівці не встигнуть обладнати індивідуальним опаленням, але в листопаді роботи завершать, і до зими мікрорайон буде з опаленням, запевнив Іван Москалик.





Нагадаємо, ідея перевести багатоквартирні будинки Ревівки на індивідуальне опалення виникла через те, що мікрорайон забудований старими двоповерхівками. Їх енергоефективність низька, і за обов’язкового обліку тепла по будинкових лічильниках централізоване опалення виявиться золотим. З’явився проєкт помірної децентралізації опалення, який активно просував депутат від Ревівки Денис Терещенко.









Опаленням за бюджетні кошти займається фірма депутата Дениса Терещенка





ТЪ подивився через систему Prozorro, з якою ж фірмою укладені угоди на реконструкцію опалення будинків. Принаймні 395 211 грн від суми, про яку мовиться в проєкті рішення виконкому, освоїть ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог», засновником та керівником якої є той самий депутат міської ради Денис Терещенко. Такою станом на сьогодні, 13 жовтня, є сума угод укладених з фірмою «Будівельна компанія «Естеттехнолог» на реконструкцію опалення у квартирах будинку №14 на вулиці Ю.Кондратюка. Отже, як виявилося, депутат, який назвав себе «барином народу», має ще й особистий інтерес до опалення на Ревівці, бо заробляє на цьому гроші.





Цікаво, що тендери не проводилися – угоди укладені з фірмою депутата напряму, по кожній квартирі окремо. І сума (по кожній квартирі) близька до нового порогу закупівель, який з квітня цього року складає 50 тисяч гривень. Така от математика, яка, на нашу думку, дуже схожа на уникнення процедури торгів.









Угоди на реконструкцію опалення, укладені з ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог»

Предмет закупівлі Ціна договору Дата публікації угоди Роботи з реконструкції системи опалення квартири 8 в багатоквартирному житловому будинку 14 по вул. Ю.Кондратюка 49 911,6 13.10.20 Роботи з реконструкції системи опалення квартири 7 в багатоквартирному житловому будинку 14 по вул. Ю.Кондратюка 49 334,4 13.10.20 Роботи з реконструкції системи опалення квартири 6 в багатоквартирному житловому будинку 14 по вул. Ю.Кондратюка 48 604,8 13.10.20 Роботи з реконструкції системи опалення квартири 5 в багатоквартирному житловому будинку 14 по вул. Ю.Кондратюка 49 112,4 13.10.20 Роботи з реконструкції системи опалення квартири 4 в багатоквартирному житловому будинку 14 по вул. Ю.Кондратюка 49 030,8 13.10.20 Роботи з реконструкції системи опалення квартири 3 в багатоквартирному житловому будинку 14 по вул. Ю.Кондратюка 49 840,8 12.10.20 Роботи з реконструкції системи опалення квартири 2 в багатоквартирному житловому будинку 14 по вул. Ю.Кондратюка 49 915,2 12.10.20 Роботи з реконструкції системи опалення квартири 1 в багатоквартирному житловому будинку 14 по вул. Ю.Кондратюка 49 461,6 12.10.20

Це не перший доробок фірми Дениса Терещенка на Ревівці. Нещодавно ми вже писали, що його новенька фірма, де він керує з січня цього року, освоює майже 7,5 млн грн з міського бюджету.









На сьогодні, за даними аналітичної системи YouControl, сума угод депутатської фірми сягнула 8,2 млн грн. Усі закупівлі допорогові неконкурентні (тобто без тендерів). І сиплються замовлення на депутатський округ – Ревівку щедро, як з рогу достатку, якраз перед виборами до міської ради, куди Денис Терещенко знову балотується, тож маємо два в одному: і гроші на фірму, і піар за бюджетні кошти.