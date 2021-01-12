Вандалы в Черновцах разрисовали 2 вагона кременчугского дизель-поезда ДПКр-2

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 868 Коментарів: 3

Вандалы пробрались на территорию пассажирского вагонного депо Черновцы и испортили внешний вид моторного вагона дизель-поезда ДПКр-2, который обслуживает региональное сообщение Черновцы-Львов. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».





Железнодорожники вызвали на место происшествия дежурные наряды полиции. Подсчитывается сумма ущерба, причиненного граффитчиками.









В региональном филиале «Львовская железная дорога» подчеркнули, что кроме прямых убытков, причиненных злоумышленниками, железнодорожникам приходится тратить немало времени и усилий для устранения умышленных повреждений и изымать подвижной состав из эксплуатации на период его восстановления.





ДПКр2 (Дизель-Поезд Крюковский, 2-й тип) — дизель-поезд с гидродинамической передачей, созданный ПАО «Крюковский вагоностроительный завод». Единственный трёхвагонный состав построен в 2014 году и по состоянию на 2021 год эксплуатируется в качестве регионального экспресса по маршрутам Львовской железной дороги.