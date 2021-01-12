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Вандалы в Черновцах разрисовали 2 вагона кременчугского дизель-поезда ДПКр-2

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 868 Коментарів: 3

 

Подсчитывается сумма ущерба (на фото - поезд ДПКр-2 в заводской ливрее)

Вандалы пробрались на территорию пассажирского вагонного депо Черновцы и испортили внешний вид моторного вагона дизель-поезда ДПКр-2, который обслуживает региональное сообщение Черновцы-Львов. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».


Железнодорожники вызвали на место происшествия дежурные наряды полиции. Подсчитывается сумма ущерба, причиненного граффитчиками.


 


В региональном филиале «Львовская железная дорога» подчеркнули, что кроме прямых убытков, причиненных злоумышленниками, железнодорожникам приходится тратить немало времени и усилий для устранения умышленных повреждений и изымать подвижной состав из эксплуатации на период его восстановления.


ДПКр2 (Дизель-Поезд Крюковский, 2-й тип) — дизель-поезд с гидродинамической передачей, созданный ПАО «Крюковский вагоностроительный завод». Единственный трёхвагонный состав построен в 2014 году и по состоянию на 2021 год эксплуатируется в качестве регионального экспресса по маршрутам Львовской железной дороги.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: КВБЗ КВСЗ Укрзалізниця вагон вандалы

Коментарі: 3

143
VladimirS:
Сьогодні, 18:47

Судя по фото: такое за 15 мин. не нарисуешь!

Наверное человек 10 рисовало пару часов, пока сторож спал...


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30
aleks:
Сьогодні, 18:56

Цитата: VladimirS

Судя по фото: такое за 15 мин. не нарисуешь!

Наверное человек 10 рисовало пару часов, пока сторож спал...

давайте будем объективны - все же не 10 человек. но да, пару часов точно. и красочка подобрана почти в цвет вагонов. 


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Kaka-Alex:
Сьогодні, 20:22

Почему вандалы? "Хоть один глоток свежего воздуха!"


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