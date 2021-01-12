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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 12.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1124430
Кременчук5294
Хворі:
Україна292043
Кременчук1138
Одужало:
Україна812368
Кременчук4005
Померло:
Україна20019
Кременчук151
Кременчук, Коронавірус / Карантин

217 кременчужан одужали від COVID-19

Вчора, 22:03 Переглядів: 399

 

В місті більше одужавших, ніж захворівших

Сьогодні, 13 січня, у Кременчуці зареєстровано 56 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, в тому числі 14 випадків виявлені приватною лабораторією. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Захворіли тридцять жінок віком від 19 до 86 років та двадцять п'ять чоловіків віком від 20 до 79 років, також захворіла дитина восьми років.
Із вперше виявлених випадків захворювання п'ятдесят чотири пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а два пацієнти лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується шістдесят шість пацієнтів.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.


З'ясовується коло контактних осіб.


Одужало 217 осіб.


Всього зареєстровано 5412 випадків. Одужало 4335. Померло 152

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус

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