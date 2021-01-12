Без головного тренера «Кременчук» розгромив «Вовків»

Вчора, 22:22 Переглядів: 283

Сьогодні, 13 січня, в Броварах хокейний клуб «Крижані Вовки» на своєму майданчику приймав «Кременчук». На цей матч кременчужани виходили на лід без головного тренера. Олександра Савицького дискваліфікували на два матчі через нецензурну лайку на адресу арбітрів в матчі з «Донбасом». Оскільки це другий штраф для наставника «Кременчука» - перший був після гри з «Соколом». Таким чином Олександр Савицький пропустив матч проти «Крижаних Вовків» та пропустить гру з «Білим Барсом».





«Крижані Вовки» - «Кременчук» 2:10 (1:0, 0:2, 0:8)

Шайби: 1:0 - Анкудінов (Жигалов), 19:33; 1:1 - Денискін (Алексюк), 24:36; 1:2 - Серанов (Орлов - Бабрусьов), 27:33, 1:3 - Созонов (Орлов), 41:46; 1:4 - Дубінін (Денискін), 42:56; 1:5 - Серанов (Созонов), 43:30; 1:6 - Дубінін (Коробов), 47:09; 1:7 - Созонов (Серанов - Орлов), 47:35; 2:7 - Панков (Жигалов), 53:19; 2:8 - Орлов (Коробов - Дубінін), 54:20; 2:9 - Орлов (Созонов); 54:55; 2:10 - Ворона (Грицьких), 58:01.





Стартова п'ятихвилинка першого періоду пройшла за повної переваги гостей. Тютченко і Созонов могли вивести «Кременчук» вперед, але в першому випадку надійно зіграв воротар Стельмах, а в другому - хокеїста «містяни» підвела точність.





Решта час на майданчику спостерігалася рівна гра. Незважаючи на те, що гості намагалися грати першим номером, «Вовки», граючи на контратаках мали не менше гольових моментів для взяття воріт. І якщо з кидками Шабанова і Булаха Давлетшин впорався, то після проходу Анкудінова він був безсилий і на табло, за 27 секунд до кінця періоду, загорілося 1:0 на користь «Вовків».





У другій двадцятихвилинці «містяни» змогли виправити ситуацію за рахунком. Уже до середини другого періоду рахунок був 2:1 на користь гостей. Голами відзначилися Денискін і Серанов. «Вовки» намагалися змінити ситуацію, але надійно зіграв воротар Давлетшин.





У заключному періоді гості повністю дотиснули суперника. Спочатку, «Вовки» на першій хвилині провели гольову атаку, але Павлов з забійної позиції не зміг переграти Давлетшина. Далі, протягом восьми хвилин гості закинули п'ять шайб. Дублями відзначилися Дубінін і Серанов, ще одну записав на свій рахунок Созонов.





В останні час команди обмінялися ще забитими голами. У «Кременчука» дублем відзначився Орлов, і ще шайбу на свій рахунок записав Ворона. У «Вовків» гол на рахунку Панкова.





Підсумковий рахунок зустрічі 10:2 на користь «Кременчука».





Турнірна таблиця

№ Команда І В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О 1 Донбас 23 19 0 0 1 1 2 113 37 40 2 Кременчук 24 15 2 1 0 1 5 100 53 37 3 Сокіл 24 13 3 1 1 0 6 76 54 35 4 Дніпро 23 12 1 0 1 1 8 97 71 28 5 Краматорськ 21 8 1 2 0 3 7 60 64 25 6 Маріуполь 23 4 3 0 1 0 15 52 88 15 7 Білий Барс 23 3 0 2 0 2 16 47 118 12 8 Крижані Вовки 23 2 0 0 2 2 17 53 113 8





Наступний матч «Кременчук» зіграє також на виїзді. 17 січня наша команда зіграє проти «Білого Барсу».