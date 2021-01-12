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У ЦНАПі Кременчука відновили прийом заяв на послуги ДРАЦС

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 367

 

Подати документи на послуги можна у найближчому відділі ЦНАП

Від учора, 13 січня, ЦНАП відновив прийом заяв на послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Про це повідомляє пресслужба Центру надання адміністративних послуг. 



Подати документи на послуги можна у найближчому відділі ЦНАП:

  • головний офіс: м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14
  • Автозаводський відділ: м. Кременчук, вул. Героїв України, 11-А
  • Крюківський відділ: м. Кременчук, вул. Приходька, 90
  • сектор у с.Потоки: с.Потоки. Вул. Шевченка, 4

Зареєструвати смерть та отримати відповідне свідоцтво (послуга 60-08) можна тільки у головному офісі ЦНАП.


Нагадуємо, що з урахуванням карантинних вимог обслуговування замовників послуг у ЦНАП здійснюється виключно за попереднім записом на точно призначений день і час.


Для уточнення переліку необхідних документів та реєстрації в електрону чергу телефонуйте:

  • 15-88
  • 096-097-15-88
  • 066-888-02-06.
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Автор: Альона Душенко
Теги: ЦНАП РАЦС

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