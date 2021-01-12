У ЦНАПі Кременчука відновили прийом заяв на послуги ДРАЦС

Від учора, 13 січня, ЦНАП відновив прийом заяв на послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Про це повідомляє пресслужба Центру надання адміністративних послуг.
Подати документи на послуги можна у найближчому відділі ЦНАП:
Зареєструвати смерть та отримати відповідне свідоцтво (послуга 60-08) можна тільки у головному офісі ЦНАП.
Нагадуємо, що з урахуванням карантинних вимог обслуговування замовників послуг у ЦНАП здійснюється виключно за попереднім записом на точно призначений день і час.
Для уточнення переліку необхідних документів та реєстрації в електрону чергу телефонуйте: