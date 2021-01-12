У ЦНАПі Кременчука відновили прийом заяв на послуги ДРАЦС

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Подати документи на послуги можна у найближчому відділі ЦНАП

Від учора, 13 січня, ЦНАП відновив прийом заяв на послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Про це повідомляє пресслужба Центру надання адміністративних послуг.









Подати документи на послуги можна у найближчому відділі ЦНАП:

головний офіс: м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14

Автозаводський відділ: м. Кременчук, вул. Героїв України, 11-А

Крюківський відділ: м. Кременчук, вул. Приходька, 90

сектор у с.Потоки: с.Потоки. Вул. Шевченка, 4

Зареєструвати смерть та отримати відповідне свідоцтво (послуга 60-08) можна тільки у головному офісі ЦНАП.





Нагадуємо, що з урахуванням карантинних вимог обслуговування замовників послуг у ЦНАП здійснюється виключно за попереднім записом на точно призначений день і час.





Для уточнення переліку необхідних документів та реєстрації в електрону чергу телефонуйте: