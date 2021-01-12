«Коли краще записувати дитину на дзюдо», - тренер Віталій Середа

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 681

Чому ніколи не пізно розпочати займатися дзюдо та коли оптимально розпочати фізичні навантаження для загального розвитку

Віцепрезидент спортивного клубу «Кремень Дзюдо» та тренер Віталій Середа розповів, коли краще віддавати дитину у спортивну секцію, зокрема на дзюдо.





- Спорт позитивно впливає на здоров’я дитини. Тому що раніше малюка віддати на секцію, то краще він буде розвиватися фізично, розумово і морально. Фізична активність корисна для людини в будь-якому віці. Але найбільшу користь дзюдо приносить дитячому організму, який формується.



Unicef визнав дзюдо найуніверсальнішим видом спорту для тих, хто робить перші кроки в спорті.



Офіційно Міністерством освіти та Міністерством охорони здоров’я дозволено займатися спортом дітям із 6 років й плюс/мінус два роки, тобто віддати дитину на дзюдо можна з 4-х років.





Займатися дзюдо ніколи не пізно, це можна і в 4 роки і у 30, і в 60 років. І кожен у дзюдо може знайти свої аспекти.



Яскравий приклад того, що ніколи не пізно розпочати займатися дзюдо – Єлизавета Каланіна. Єлизавета у 14 років прийшла на дзюдо й зараз вона - призерка чемпіонату Європи, й має всі шанси змагатися на Олімпійських іграх у Токіо.







Вгадати, в якому віці дитина краще проявить себе важко, все одно буде докладено колосальних зусиль та праці, якщо дитина хоче досягти певних результатів.



Для дітей кожної вікової категорії розрахована певна тренувальна програма.

Діти, які приходять на тренування з 4-х років, будуть займатися більше в ігровій формі: акробатика, загальні фізичні вправи.

Для дітей у 6-7 річному віці й старших – вправи будуть більше спрямовані на дзюдо, ті ж самі елементи, але проходять швидше і з більшим навантаженням.

Якщо у 10-11 років, їх також навчатимуть базових вправ (перекиданням та ін.) з елементами дзюдо, але навчання буде жорсткішим.

- Раджу розпочинати тренування з 4 років. Дзюдо – це не лише набуття фізичної форми та загартовування. Дзюдо формує всебічну, гармонійну особистість із безліччю інтересів, прагнень і бажанням досягати успіхів. А для дітей дошкільного віку заняття дзюдо допоможуть підготуватися до школи й сформувати у них терплячість та вміння самоорганізації.



Для мотивації найменших спортсменів ми у «Кремень Дзюдо», єдині в Україні, проводимо всеукраїнський турнір Kremen cup під егідою Федерації. Тут юні спортсмени змагаються за «хвостик». Для дітей ми проводимо змагання в ігровій формі із залученням аніматорів.









Дивлячись на наш турнір, тренери з інших міст почали переймати досвід і проводять змагання клубів. Діти, змагаючись, бачать ціль і результати, щоб продовжувати тренування. Самі ж тренування на 1-1,5 години відлучають дітей від ґаджетів і вони отримують фізичні навантаження.





Вплив фізичної активності на дитину є багатогранним:

чудова фізична форма;

розуміння важливості командної роботи;

витривалість, сила та міцне здоров’я;

формування поняття здорової конкуренції;

виховання і висока самооцінка;

отримання цінного досвіду, який допомагає в дорослому житті правильно чинити в різних

ситуаціях та знаходити взаємодію з різними людьми;

ситуаціях та знаходити взаємодію з різними людьми; розвиток логічного мислення.



З цього року Федерація дзюдо України та Міністерство освіти та науки підписали меморандум і створили програму. Тепер дзюдо входить у модуль фізичної культури та спорту. Дзюдо у нас наближається до європейських та світових тенденцій, коли дзюдо викладають у садочках та школах. Тепер у нас вчитель може включити дзюдо у модуль на рівні з баскетболом, волейболом, футболом, гімнастикою. В європейській практиці дзюдо викладають як окремий предмет, наприклад, у Болгарії, Туреччині, Франції, Англії та Японії.





Завдяки цій програмі вчителі фізкультури можуть відкривати секції дзюдо у себе в школах, районах та селах, що успішно реалізував спортивний клуб «Кремень Дзюдо» цього року і відкрив чотири зали у Кременчуцькому районі.



