Кременчук прийняв масштабний фестиваль з дзюдо «Kremen cup»

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Фото: Артем Коваленко

12 вересня у Кременчуці відбувся 5-й Всеукраїнський турнір з дзюдо «Kremen cup». Наше місто одне з перших прийняло юних спортсменів з усієї України після впровадження адаптивного карантину. На татамах в спорткомплексі «Політехнік» зібралися кілька сотень спортсменів. Юних дзюдоїстів розділили на кілька зон, щоб вони дотримувалися соціальної дистанції та карантинних обмежень.





- Дякую нашим спортсменам, які боролися на татамі як тигри і вигризли для нас перше командне місце. Дякую батькам, які довірили нам своїх дітей і приводять їх на тренування у будь-яку погоду, переживають та підтримують їх на змаганнях, - зауважив тренер та керівник «Кремень дзюдо» Віталій Середа.

Як пройшли змагання дивіться у фоторепортажі ТЪ.