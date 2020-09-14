В Полтавській області є антитоксин проти зміїної отрути

З початку року в Полтавській області через укуси гадюк постраждало 5 людей, з них 1 дитина.
Укус гадюки надзвичайно рідко призводить до смерті. Водночас при укусі змії необхідно одразу звернутись за медичною допомогою, адже укус може мати важкі прояви та серйозні наслідки. Особливо небезпечний він для дітей, людей похилого віку та людей зі зниженим імунітетом.
Ефективним засобом при укусі змії є введення антитоксину.
За інформацією Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, в області є антитоксин проти зміїної отрути у кількості 28 флаконів. Препарат знаходиться в КП «Полтавська обласна клінічна лікарня імені М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».
Хоча основна допомога при укусі гадюки – медична, але треба знати й основні дії домедичної допомоги.