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Надзвичайні новини, Здоров'я

В Полтавській області є антитоксин проти зміїної отрути

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 496 Коментарів: 2

 

Будьте обережними

З початку року в Полтавській області через укуси гадюк постраждало 5 людей, з них 1 дитина.


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Укус гадюки надзвичайно рідко призводить до смерті. Водночас при укусі змії необхідно одразу звернутись за медичною допомогою, адже укус може мати важкі прояви та серйозні наслідки. Особливо небезпечний він для дітей, людей похилого віку та людей зі зниженим імунітетом.


Ефективним засобом при укусі змії є введення антитоксину.


За інформацією Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, в області є антитоксин проти зміїної отрути у кількості 28 флаконів. Препарат знаходиться в КП «Полтавська обласна клінічна лікарня імені М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».


Хоча основна допомога при укусі гадюки – медична, але треба знати й основні дії домедичної допомоги.


Дії при укусі гадюки

  • Зберігати спокій та менше рухатись.
  • На місце укусу накласти стерильну пов’язку з антисептиком.
  • Ушкоджену кінцівку слід іммобілізувати, тобто знерухомити, наклавши шину з підручних матеріалів на найближчі до місця укусу суглоби.
  • Зняти усі каблучки та браслети, якщо укус припав на руку, оскільки вони будуть діяти як джгути.
  • Пити багато рідини, щоб зменшити концентрацію отрути в організмі.
  • На рану покласти лід, загорнутий у тканину, або щось холодне, щоб зменшити больові відчуття.
  • За можливості прийняти ліки від алергії.
  • Якнайшвидше постраждалого доставити у лікарню. При транспортуванні покласти уражену кінцівку на підвищення.


Що не треба робити при укусі гадюки

  • Накладати джгут на кінцівку вище місця укусу.
  • Припікати чи розрізати рану.
  • Вживати алкоголь.
2
Автор: Альона Душенко
Теги: допомога укусила змея укус
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Коментарі: 2

320
wtf100500:
Сьогодні, 16:04

Классные советы! Вот только помнится мне из недавнего примера врачи не в курсе что делать))) Эпично будет если еще и укушенного отправят в Полтаву или просто по области ехать самому за антитоксином. 


6 0
194
DarkFolko:
Сьогодні, 16:22

А это нормально что антитоксин весь лежит в одном месте? То сть если к примеру в Пирятине кого-то укусят то он должен будет махнуть 200 км?


5 0

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