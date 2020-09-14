Генеральний прокурор представила нового керівника Полтавської обласної прокуратури

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Антона Столітнього призначили на посаду з 11 вересня

Сьогодні, 14 вересня, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Полтавської обласної прокуратури нового керівника – Антона Столітнього. Він призначений на посаду з 11 вересня.





Антон Столітній закінчив Національну юридичну академію України ім. Я. Мудрого, Запорізьку державну інженерну академію та Запорізький національний університет. Працював в органах прокуратури Запорізької області, міста Києва та Генеральній прокуратурі України.

Викладав у вищих навчальних закладах. Доктор юридичних наук, професор.





Крім того, наказом Генерального прокурора 11 вересня визначено днем початку роботи обласних прокуратур. Відтепер прокуратура Полтавської області має назву Полтавська обласна прокуратура.





Це відбувається в рамках реформи органів прокуратури України, розпочатої у 2019 році. Наступним її етапом буде проведення атестації прокурорів місцевих прокуратур.