У неділю кременчуцькі копи склали чотири нетверезі протоколи

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13 вересня на дорогах Кременчука правоохоронці виявили чотирьох нетверезих водіїв. Про це повідомили у патрульній поліції.





На вулиці Вадима Пугачова близько 6.00 патрульні зупинили ЗАЗ TF699. 26-річний водій був не пристебнутий паском безпеки та ще й не мав при собі чинного страхового поліса. Під час розгляду справи у керманича виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер «Драгер» показав результат — 0,68 проміле, що майже у 3 рази перевищує допустиму норму.









На вулиці Ярмарковій о 12.00 патрульні помітили ВАЗ-21124, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування поліцейські виявили у 29-річного керманича ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у лікаря-нарколога водій категорично відмовився.









На вулиці Володимира Великого близько 12.00 на «102» повідомили, що нетверезий водій ВАЗ-2105 зіткнувся з іншою автівкою. Патрульні прибули на місце та знайшли вказану машину. Алкотестер підтвердив нетверезість у 56-річного чоловіка. Результат — 2,08 проміле алкоголю, що у 10 разів перевищує допустиму норму.









На провулку Єсеніна о 18.00 патрульні побачили ВАЗ-2109, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з 58-річним керманичем поліцейські виявили в останнього ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд у лікаря-нарколога водій категорично відмовився.









На всіх водіїв патрульні склали протоколи за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.